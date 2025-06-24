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東京「龜戶天神社」出現1句廣東話標語 網友不淡定了

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位在東京的龜戶天神社，是日本著名的賞紫藤花景點。（美聯社）
位在東京的龜戶天神社，是日本著名的賞紫藤花景點。（美聯社）

日本是旅遊熱點，吸引全球各地遊客造訪，卻也帶來觀光公害。近日有一名香港遊客在網路上發文，稱他在東京旅遊時，於江東區龜戶天神社發現，草叢旁掛著的告示上印有廣東話字句，提醒香港遊客「不要碰那些花」，直呼「香港人終於讓日本人都無法忍受了」。

香港01報導，龜戶天神社是東京十大神社之一，自江戶時期起一直被譽為觀賞紫藤花的知名場所。該網友在討論區以「香港人終於讓日本人都無法忍受了」為題發文，從文章附上的照片可見，草叢旁有一張由龜戶天神社社務所掛上的告示，並印有日文、英文、繁體中文及廣東話，提醒遊客勿觸碰草叢的花朵。

該則貼文引來網友熱議，有人列舉香港人出國旅遊的不文明行為，「港女拍照打卡最喜歡摘花」、「上了年紀的那班人真的不能小看，去旅行看過之後，真的和中國人一樣」，還有人分享在日本其他地方也見過印有廣東話的告示，「之前去沖繩萬座毛的小便斗也看到有口語廣東話，類似什麼『不要尿出界』。」

但也有網友表示，該告示牌同時印有日文、英文和繁體中文，並非特別針對香港人，「有英文，即是說不忍全世界嗎？」「我覺得用客流來自哪裡去使用哪些較普及的語言，有時一些場所設施也會有觀光問卷詢問來自哪裡，這樣也不需要太玻璃心」。

香港 日本 觀光

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