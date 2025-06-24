孩子去哪了？大阪世博1神物免費發放找人 個資不外洩

2025大阪世博4月開幕後吸引人潮，官方免費發放「走失防護手環」，供入園親子使用。(歐新社)

暑假即將到來，許多家庭都規畫出國旅遊，也有人計畫到大阪世博踩點。為了應對兒童走失等情況發生，大阪世博官方免費提供「走失防護手環」，家長可至園內特定區域領取，透過掃QR Code輸入聯絡方式及小孩姓名等，若小朋友不慎在會場內走丟，工作人員就能透過手環登錄的資訊，盡快聯繫到親屬。

大阪世博的場館範圍大，若不慎發生孩童走丟的情況，恐需花好一番功夫才能找到親屬。共同社報導，大阪世博官方為了應對類似狀況，在場內2個「走失／嬰兒照護中心」免費發放紙製的「走失防護手環」，供入園的親子 使用。

報導指出，「走失防護手環」上有8個數字組成的編號及QR Code，家長掃描後可登錄聯絡方式及自家孩子的姓名，並將其繫在小朋友身上。若在園內不慎發生孩童走丟的情況，工作人員即可透過手環查詢登錄資訊，進一步連絡到家長。

此外，由於手環上頭並未直接寫明電話號碼或其他個人資訊，即使小朋友不小心弄丟手環，也可避免個資外洩 的狀況發生。日本 國際博覽會協會表示，該款手環受到家長好評，認為可以安心使用」。

特別的是，「走失防護手環」是以大阪世博的吉祥物「脈脈」為圖案設計，共有藍色、黃色等5種顏色可供選擇，小朋友在世博場館內攜帶，也不會顯得突兀。而過去在日本舉辦的世界博覽會中，也曾推出類似的走失應對小物，1970年大阪世博及2005年愛知世博即採用可別在衣服上的「走失臂章」。