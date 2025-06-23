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法國高中會考最小8歲 最年長78歲 哲學科反思自由

中央社
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法國高中畢業會考6月16日登場，逾53萬法國學子走進考場，進行哲學考試；示意圖。（圖／123RF）
法國高中畢業會考6月16日登場，逾53萬法國學子走進考場，進行哲學考試；示意圖。（圖／123RF）

法國的Baccalauréat（簡稱為BAC）是法國業士文憑 ，也就是法國高中畢業會考。法國沒有考大學的全國考試，所以高中畢業會考的成績成為進入大學的憑證，因此相當重要。

中央社報導，2025年法國高中畢業會考6月16日登場，首日哲學考試考驗學子論述與思辨能力。巴黎索邦大學哲學系講師孫有蓉表示，今年題目反映社會與國內政治走向，反思政治參與、自由與社群媒體現象，盼培養能將資訊「問題化」的未來公民。

法國高中畢業會考（BAC）16日登場，逾53萬法國學子走進考場，進行哲學考試。哲學考題向來萬眾矚目，不僅反映過去一年的時代思辨趨勢，也展現了法國哲學教育旨在培養未來公民的獨特之處。

今年高中會考破了一項紀錄，根據教育部，今年最年輕考生為8歲，破了高中會考1808年以來的史上最低紀錄。今年最年長的考生則為78歲。

一般考生與理工組 題目不同

法國高中會考分一般考生與理工組考生，兩組題目不同，但皆為三選一，且答題時間皆為4小時。

一般考生題目為：「我們的未來是否依賴技術？」、「真理總是具說服力嗎？」或者評論自由主義進步哲學家羅爾斯（John Rawls）1971年出版「正義論」中的一段節選。

理科考生題目則為：「我們在所有情況下都是自由的嗎？」、「我們需要藝術嗎？」或者評論亞當斯密（Adam Smith）1789年出版「道德情操論」中的一段節選。

法國巴黎索邦大學哲學系講師、「笛卡兒的思辨健身房」作者孫有蓉接受中央社電訪，分析今年考題特色與背後用意。

重點在拿文憑 非爭大學窄門

孫有蓉表示，法國高考重點在於考生能否拿到畢業文憑，而非爭取大學窄門。近幾年出題偏保守，題型也較簡單，「問句可以引導，尤其是今年的是否型問句，在結構掌握上較好處理。」

針對這類論說文，多以「是」、「否」、「是與否」的架構進行辯證。但她指出，更重要的是去分析題目，與定義題目中的部件，如界定「真理」、「具說服力」，及可能會漏掉的「總是」，並發展出概念網絡。

綜觀6大題目，與近年趨勢與國內政治走向有關。她分析，「今年題目感覺出有一個核心點，都在討論『自由』，反思自由主義。以高中生關注的政治現實，或許比較能聯想到馬克宏總統上任以來自由主義的走向，反思自由的邊界，尤其是那兩段文獻評論。」

兩段文獻皆提到「正義」、「公正」對社會與自由的重要性，即自由必須建立在某個基礎之上。

如「正義論」段落寫到：「若那些擁有更多個人資源的人，被允許利用優勢來控制公共辯論進程，則由參與原則所保護的自由將失去其大部分價值」。或「道德情操論」中：「社會可在沒有仁慈的情況維持下去，儘管這不是最舒適的狀態；但不公正的盛行絕對會摧毀它。」

培養思辨力 知道該爭取什麼

另外，在論說題目上，感覺希望學生關注「社群媒體」。以「真理是否總是具說服力」為例，「很明顯對應『後真相』的狀況」，也就是人們基於意識形態與立場去選擇性相信特定事物，造成「確認偏誤」的現象，希望讓學生基於生命經驗，進行反思。

談及法國高中的哲學教育，孫有蓉表示，重點並非背誦哲學理論或很複雜的哲學思想，而是培養學生對自身現實『問題化』的思辨活動，也就是從「提問」變成「問題」，把接收到的資訊概念化，提出問題意識。

她指出，這些題目針對的是能進行政治參與的未來公民。考題「正義論」中也強調政治參與的重要性：「所有公民都應有管道了解政治議題，他們應該能夠判斷哪些計畫會影響他們的福祉。」

孫有蓉告訴記者，法國青年普遍了解作為公民必須參與政治。而高中的哲學教育，一部分就是在培養學生參與政治的能力，至少讓青年知道在爭取什麼，以及做出的選擇到底蘊含或會帶來什麼，「這些基本推論要能做到，才能真正的參與政治。」

高中畢業會考 高中會考 社群媒體

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