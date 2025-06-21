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蓋20年砸12億… 大埃及博物館再延開幕 原因曝光

綜合報導
埃及總理日前宣布，大埃及博物館的盛大開幕又將推遲。 （新華社）
埃及總理日前宣布，大埃及博物館的盛大開幕又將推遲。 （新華社）

全世界最大考古博物館「大埃及博物館」（GEM）原訂7月3日舉行正式開幕典禮，但埃及當局日前宣布，由於地區緊張局勢升高，期待已久的開幕典禮將再次延遲。

中央社引述法新社報導，這座位於吉薩金字塔（Giza Pyramids）區附近的大型超現代建築風格博物館，多年來因政治不穩定、新冠疫情等因素一再延遲開幕。

占地50公頃的「大埃及博物館」，歷時20年建造，耗費12億美元。正式開幕後，將成為全世界最大單一文明考古博物館，是巴黎羅浮宮（Louvre）、紐約大都會博物館（New York's Metropolitan）面積的兩倍大，為大英博物館（British Museum）的2.5倍。

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）日前在記者會中表示，盛大的開幕式將延遲至今年最後一季。

原訂7月3日的開幕典禮，美國前總統拜登和西班牙國王菲利佩六世等世界領袖與政要都受邀出席。

此時正值伊朗和以色列展開兩國史上最激烈交火，這引發外界疑慮，擔心中東地區可能處於衝突擴大的邊緣。

埃及 大都會 拜登

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