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英24歲女拚40歲退休 過極簡生活存錢 首先刪外送軟體

聯合新聞網
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米婭靠「極簡生活」，年紀輕輕就存到近8萬英鎊。示意圖。（圖／AI生成）
米婭靠「極簡生活」，年紀輕輕就存到近8萬英鎊。示意圖。（圖／AI生成）

英國一名24歲女子靠著省吃儉用與經營副業，年紀輕輕就存下近8萬英鎊（約10.8萬美元），她在社群媒體上分享自己的理財方法，希望幫助其他人提早退休

據每日郵報（Daily Mail）報導，24歲的米婭（Mia Rose McGrath）為了要在40歲之前「軟性退休」，非常努力存錢。她和男友同居，所以可以一起分攤房租和水電開銷。除了本來的工作之外，她也兼職當模特兒、經營社群媒體來增加收入。

米婭說，她想要在40歲之前「軟性退休」，不用再為生存工作，所以她平常有許多省錢的方法。她做的第一件事，就是刪掉手機裡的外送軟體。她表示，自己煮既健康又省錢，不會煮飯根本不是藉口，如果真要叫外送，她寧可跟朋友聚餐時到餐廳吃，也比外送餐點美味。

除此之外，她也幾乎不花錢買咖啡或點心，她表示，很多人習慣每天喝一杯四、五英鎊的咖啡，她認為這些錢要是存起來就會積少成多，自己只有偶爾跟朋友外出時才會在外面點咖啡。

除了吃喝之外，米婭也不花錢跟流行，她總是用固定幾樣美妝保養產品，而且都是等到用完才會買新的。「現在很紅的Labubu（一款絨毛娃娃），我就完全不懂，也絕對不會買」。

有人大讚她理財有道，但也有網友擔心「年紀輕輕就過這種日子，根本沒在享受生活」。米婭表示，她認為自己的理財方式並沒有讓她吃苦，她還是願意花錢在有意義的體驗、舒適的居住環境和健康的食物，並且未來也會繼續執行下去。

退休 社群媒體 Labubu

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