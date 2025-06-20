泰神顏影后7年愛情長跑修成正果 秀10克拉巨鑽

33歲泰國女星Mai，大方在社群曬出手上閃耀奪目的「鴿子蛋」鑽戒（取材自Instagram）

有「泰國 第一神顏」之稱的泰國33歲最美影后Davika Hoorne（Mai），近日在Instagram高調官宣與交往七年的男友Ter 訂婚；影片中，Mai 手上的超大鑽戒格外吸睛，保守估計達10克拉，瞬間引發熱議，粉絲與網友紛紛送上祝福。

綜合媒體報導，Mai與Ter的戀情始於2018年，這對銀幕情侶的戀愛過程一直備受關注，兩人不僅外型登對，性格也十分契合，經常在社群平台上分享甜蜜合照，展現恩愛的一面。

在七年戀愛長跑中，Mai曾多次公開表達對婚姻的期待，希望與Ter攜手步入人生的下一個階段；但相較於Mai的積極，Ter對於婚姻的態度似乎較為保守，遲遲未有進一步的行動，因此引發外界對於兩人關係的揣測。幸好，Ter 這次精心籌備數月，秘密寫詩、創作歌曲，求婚現場布置滿粉色玫瑰，浪漫氛圍拉滿，用行動證明了對Mai 的真心。

香港 01報導，Mai亦公開男友求婚的片段，穿上白色露肩貼身魚尾長裙的Mai慢慢步下樓梯，Ter穿上白色恤衫，手上拿著10克拉鑽石戒指，他幫Mai戴上戒指後，兩人立即甜蜜擁吻，場面感人。

Mai出生於泰國曼谷，是著名的泰比混血模特兒演員，除了演戲，還身兼歌手身分，深邃的五官與亮麗的外型，使她接獲多項品牌代言，2020年成為泰國首位GUCCI 品牌大使，兩度入圍全球百大美女。

她在2016年憑電影「戀愛病發」（Heart Attack）奪得第25屆泰國金天鵝電影獎最佳女主角，她也曾參加中國綜藝「乘風破浪的姐姐」及兩度入選「全球百大美女排行榜」。而Ter身兼演員、編劇雙重身分，參與泰國恐怖喜劇電影「鬼夫」（Pee Mak，又譯淒厲人妻）劇本創作，近年轉型影視公司管理層。