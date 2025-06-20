英國人妻按項跟老公收家事費 煮飯、洗衣燙衣月收…

英國一名人妻公開自己當全職主婦的「收費標準」，在TikTok上暴紅；示意圖。（圖／123RF）

英國一名人妻近日在TikTok 上暴紅，原因是她公開自己當全職主婦的「收費標準」。女子每月會把家務工作清單列成帳單，要丈夫「按項計費」，不少網友看了紛紛留言，好奇女子究竟如何持家。

據太陽報（The Sun）報導，這名女網友@thewoodys6在網路上分享自己的家事計費。家中每一項家事都要分別計費，有些甚至是按月計算，像是洗衣燙衣每月收費800英鎊（約1080美元）、準備料理每月300英鎊，而且孩子的料理費還不包含在內。

除了上述按月計算的費用，也有其他按天或按項目計算的家事，像是拖地每天10英鎊、換床單每次20英鎊、清理灰塵則要85英鎊。

女子開玩笑說，如果丈夫不想吃熱騰騰的食物，也可以選擇吃微波食品，「收費比較低」，而且丈夫還是要支付她其它費用，像是出門吃早午餐的油錢、做指甲美容的費用等等，丈夫每個月砸在她身上可能超過1500英鎊。

這支影片兩天內就吸引超過18萬次點閱率，更吸引破千則留言。有人開玩笑說：「現場的太太們都開始做筆記了！」也有人建議女子漲價，「光是洗衣服就該收1000英鎊」。

不過也有人認為，女子這樣太愛計較，根本已經把家事變成另一種「生意」。有網友就說，如果自己是女子的另一半，一定會馬上離婚，因為要花那麼多錢在家事上實在太不值得了。