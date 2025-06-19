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日小學午餐只有1塊炸雞 官方稱合規 網砲轟寒酸

聯合新聞網
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日本福岡有小學的營養午餐，主菜只有一塊唐揚炸雞，被網友嫌太寒酸。（取材自X平台）
日本福岡有小學的營養午餐，主菜只有一塊唐揚炸雞，被網友嫌太寒酸。（取材自X平台）

根據日媒「朝日新聞」報導，福岡市某小學日前一份僅含「一塊炸雞」的學校營養午餐在社群平台X上引發熱議，有網友直言「太寒酸」、「令人心酸」。雖然官方表示餐點熱量合乎規定，但照片引起民眾對學童營養與政府預算安排的質疑。

根據福岡市學校營養午餐的資料，這份午餐包括麥飯、一塊唐揚雞、春季高麗菜味噌湯與牛奶，總熱量為620大卡，符合市府設定的每餐600大卡標準。負責人解釋，這塊唐揚雞重約60克，熱量約155大卡，相當於兩顆一般大小，採用單顆大份的做法，除了省時省工，是為了減少調味與油炸，也是延續自昭和時代以來的傳統菜色。不過，市府教育委員會也坦承「外觀看起來的確有改善空間」。

福岡市每位學生學校午餐的預算約為289日圓（約2美元），家長負擔243日圓，由於擔心年度末出現預算短缺，校方常在學年度初期（如4、5月）刻意壓低成本，菜色也相對簡單。當年度財務狀況允許時，學年後期的菜單才會逐漸豐富起來。此外，面對物價上漲壓力，學校也調整肉品部位，精算香料用量，避免使用加工成本較高的包裝食品，以求維持預算內供餐。

網友指出，學校午餐不只是孩子們的每日營養來源，更是社會公平的一環。若因物價上漲與預算壓縮而影響到學生的飲食品質，不僅影響身體健康，也可能加劇教育資源落差。專家呼籲政府應重新檢討公部門對學校午餐的補助方式，避免孩子成為預算問題下的受害者。

報導指出，事實上，福岡市已是九州地區財政最優渥的市鎮之一，但福岡市也在努力應對物價上漲。福岡市西區石丸小學的營養師坂井宏美指出：「同樣的價格，我們沒辦法做和以前一樣的菜單了」，為了降低價格，只能調整肉類的切塊方式，並將昂貴的蔥、香料等用量精確到克，並不再使用需要加工費的獨立包裝麵包。

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