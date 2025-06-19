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雨林認證太花錢 全球第三大茶業生產國不玩了

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英國5月一項調查發現，肯亞只有五分之一的茶農、種茶及製茶工人，每月收入足夠提供家人生活所需。(路透)
英國5月一項調查發現，肯亞只有五分之一的茶農、種茶及製茶工人，每月收入足夠提供家人生活所需。(路透)

茶價持續低迷，全球第三大茶業生產國肯亞已下令全國茶業暫停與國際非牟利組織「雨林聯盟」（Rainforest Alliance）的合作，指其嚴格認證計畫的成本「不公平地」增加了製茶廠、茶農的財政壓力。雨林聯盟表示正與肯亞農業部商討合作解決問題。

據明報引述衛報、肯亞星報等媒體報導，雨林聯盟的認證具國際公信力，獲認證的商品附有綠蛙標籤，代表生產過程符合永續農業、林業和負責任商業行為等標準，有助於提高商品和企業聲譽。以每年處理500萬至1500萬公斤新茶的茶廠為例，認證成本一年約2900至3200美元，但實際上的好處並不明顯。

肯亞農業及畜牧發展部5月向全國茶葉業者發通告，宣布暫停全國茶廠的雨林聯盟審計、現場檢查和認證程序，因為遵循雨林聯盟的國際認證框架，對小農經營的廠房及合作社來說「成本高、實惠少」，長期以來難以負擔。肯亞政府強調，相關認證所需費用應該由最終消費者承擔，而不是由種植者承擔。

根據英國慈善組織公平貿易基金會5月一項調查，肯亞雖然是全球第三大茶業生產國，但只有五分之一的茶農、種茶及製茶工人，月收入足以提供家人生活所需，其中包括糧食和送子女就學。

肯亞茶葉貿易商西蒙（Christine Simon）表示，市場買家想以最低價格獲取認證的茶葉，但這種矛盾卻使生產商陷入困境，「他們被期望符合嚴格而可持續的標準，卻得不到足夠的補償」。

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