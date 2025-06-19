日本物價飆升 章魚燒改放香腸還漲價 民眾仍埋單

因為原物料上漲，日本章魚燒開始流行不再添加章魚到內餡；示意圖。（圖／123RF）

日本 物價持續飆升，連街頭的國民美食都受到影響。東京一間經營超過50年的小吃店貼出告示，表示章魚燒內已經「沒有章魚」，章魚燒變成「香腸燒」，引發熱烈討論。

據香港01引述「每日新聞」報導，在東京荒川區經營超過50年的小吃店「寶來屋」，近日貼上一張章魚燒內「沒有章魚」的告示，表示由於章魚的進貨價格高漲，將會用「香腸」替代。77歲的老闆長谷川雅子表示，自新冠疫情以來，不論是食材還是營運成本都不斷上升，「已經無法再用章魚來做章魚燒了」，且麵粉等其他原料的價格上漲，即便將章魚改成成本較低的香港，原本一盒售價180日圓（約1.2美元）的章魚燒，仍需漲價至200日圓。

根據帝國數據銀行發表的報告，受原材料價格上漲影響，日本各地以麵粉為主的飲食店普遍面臨營運壓力，當中以御好燒、炒麵及章魚燒等「麵粉類小吃」最為嚴重；而章魚燒店除了麵粉、雞蛋及人事成本上升外，章魚本身的價格也從2014年的每100克277日圓，升至2024年5月的528日圓，幾乎翻倍。

章魚燒沒有章魚引起網友熱烈討論，有人好奇「這樣還叫章魚燒嗎？」但有不少網友認為章魚燒的重點是「醬汁和美乃滋」，內餡的材料只是襯托，即使只有麵粉也非常好吃。

據了解，最初的章魚燒裡面並沒有章魚。日本粉類美食協會會長熊谷真菜指出，章魚燒的前身是1930年代於大阪出現的「收音機燒」，最初使用的餡料是牛筋、蒟蒻及青豆等食材，直到後來受到兵庫縣明石地區玉子燒文化影響，章魚才逐漸成為餡料之一，從而變成現今大家所熟悉的「章魚燒」。