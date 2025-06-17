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節省生活開銷 英國情侶分手不分居 還睡同張床

聯合新聞網
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英國一名女子和男友交往兩年半，最後仍選擇分手，但兩人依然同居睡同張床；示意圖。（圖／123RF）
英國一名女子和男友交往兩年半，最後仍選擇分手，但兩人依然同居睡同張床；示意圖。（圖／123RF）

英國一名女子和男友交往兩年半，甚至一度論及婚嫁，但最後仍選擇分手。不過特別的是，因為生活成本實在太高，兩人分手後並沒有分居，依然跟對方和兒子住在一起，甚至同床共枕，引發網友熱議。

據每日郵報（Daily Mail）報導，貝薩妮（Bethany Lee）原本跟男友大衛（David Smith）交往兩年半，還育有1歲的兒子費尼亞斯（Finneas），不過他們的感情已經破裂，但雙方都坦承生活成本太高，負擔不起搬出去後的費用，所以只好繼續維持「室友」關係。

貝薩妮在TikTok上傳影片，分享這段不尋常的關係。她表示，之所以會公布自己的感情生活，是希望能募款搬家。貝薩妮說，兩人已經分手三個月，但他們真的負擔不起分開住的開銷。

她表示，分手是「和平的決定」，兩人也還是朋友。大衛的工作是管理職，每周工作5到6天，貝薩妮則是兼職櫃檯人員，一周工作3天。平日家中由貝薩妮負責煮飯與打掃，大衛則在休假時陪伴兒子。

貝薩妮透露，分手後，大衛原本打算睡沙發，但為了省下買沙發床的錢，兩個人還是選擇繼續睡在同張床上，不過她也在留言區澄清，兩人已經沒有任何性關係。

有網友開玩笑說，這不就是一般婚姻的樣貌嗎？也有人批評，認為大衛根本就在享受「免錢的女傭」，但也有網友認為，兩人雖然分手，還是為了孩子一起生活，「是值得尊敬的父母」。

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