24小時引體向上7079次 34歲澳洲女創金氏紀錄 平均1分鐘5次

澳洲34歲女子文森在24小時內做了7079次引體向上、平均每分鐘做了5個。（取材自Guinness World Record）

對一般人來說，一天做幾十次引體向上（Pull-up）就已經是「不可能的任務」，但澳洲 一名女子不但挑戰自己極限，更打破金氏世界紀錄，在24小時內做了7079次引體向上，震驚全球健身圈。

據ODDITYCENTRAL報導，34歲的文森（Olivia Vinson）是在丈夫的鼓勵下決定挑戰這項壯舉。文森接受「金氏世界紀錄」訪問時表示，丈夫是她的教練，當初鼓勵她挑戰「24小時引體向上」時，自己還覺得很荒謬，完全不覺得有可能辦到。

文森說，當時的最高紀錄是4081次，她覺得自己根本不可能超過這個數字，而這項紀錄的前保持人是波蘭的戈爾洛（Paula Gorlo），在2021年所創下的成績。

雖然文森心中掙扎，但還是決定試試看，經過3個月的訓練後，她在2024年9月進行第一次挑戰，卻在第12個小時拉傷左臂二頭肌，只好放棄，這次受傷也讓文森足足休息了2個月，才恢復訓練。

在今年3月29日，文森展開新一次的挑戰。她設定了一個計時器，每45秒就會響一次，並列出一份時間表，便於掌握節奏。在第19個小時過後，文森疑似因過度疲勞而開始感到惡心，但仍堅持到最後一刻，不只打破自己的極限，在24小時內做了7079次引體向上，比原本的金氏世界紀錄整整多做了快3000次，相當於平均每分鐘就做5下。

文森表示，這次的挑戰讓她重新審視自己，發現原來自己有著無限潛能，那些她認為做不到的事，原來都有可能做到。