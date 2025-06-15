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晾在衣架、騎掃帚…搞怪照暴紅 日本最強自拍奶奶97歲逝

聯合新聞網
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日本「自拍奶奶」西本喜美子以97歲高齡病逝。（取材自Instagram）
日本「自拍奶奶」西本喜美子以97歲高齡病逝。（取材自Instagram）

有「自拍奶奶（自撮りおばあちゃん）」之稱的日本攝影師西本喜美子（Kimiko Nishimoto），日前辭世，享耆壽97歲。她以72歲高齡之姿開啟攝影學習之路，創作各種搞笑又可愛的自拍暴紅網路，被譽為「地表最強奶奶」，家屬透過Instagram證實死訊，令粉絲相當惋惜。

西本喜美子以騎機車摔車、被車輾過、被晾在衣架上、裝進垃圾袋、飄浮在半空等一系列搞怪自拍照走紅，成為日本家喻戶曉的「自拍奶奶」，Instagram帳號追蹤人數多達近40萬人。據報導，在巴西出生的西本喜美子，8歲時才回到日本定居於熊本縣熊本市。

西本喜美子曾從事美容師、競輪選手，是因為兒子西本和民在補習班教導拍攝技術，才以72歲高齡才踏上攝影之路、學習電腦修圖。而她曾親自拍攝被晾在衣架上、裝進垃圾袋等等照片，也開過個人攝影展，搞笑照片曾被質疑「虐待老人」，西本喜美子還親自出面解釋「是我本人構想的自拍」。

5月底時西本喜美子曾在Instagram提到因腳痛入院治療，期間也陸續分享照片，表達明年還想來看櫻花的心願，沒想到不敵病魔離世。

西本和民在她的Instagram帳號發布此消息，表示葬禮將依本人遺願低調辦理，僅親屬參與，並感謝大家在她生前對她的關愛與照顧。

他表示，母親生性樂觀、總是帶著笑容，樂在創作，也樂於透過作品將歡笑與喜悅帶給大家，非常感謝因攝影結識的朋友與粉絲。「母親從72歲開始接觸攝影，有幸認識了許多朋友，豐富了她人生的第三階段。這25年來的攝影人生，我們滿懷感恩之情，感謝大家的陪伴與支持」。

死訊曝光後，大批粉絲擁入Instagram表達不捨，「我也想活得像你一樣」、「謝謝你為我們帶來這麼多歡樂」、「在天堂也繼續拍攝精采的照片吧」、「她讓我明白無論幾歲都可以開始新的人生，非常感謝」。

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