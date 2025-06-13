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62歲湯姆克魯斯火焰跳傘16次 「不可能任務8」寫金氏紀錄

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美國巨星湯姆克魯斯在拍攝「不可能的任務：最終清算」時連續16次「火焰跳傘」打破了金氏世界紀錄。(截自Instagram)
美國巨星湯姆克魯斯在拍攝「不可能的任務：最終清算」時連續16次「火焰跳傘」打破了金氏世界紀錄。(截自Instagram)

好萊塢62歲男星湯姆克魯斯（Tom Cruise，又稱阿湯哥）演出「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）一場跳降落傘的動作戲，打破了金氏世界紀錄，官方確認阿湯哥在南非德拉肯斯堡7500呎上空拍攝火燒跳降傘的驚險場面，一共重複了16次，寫下史上最多紀錄。

美國巨星湯姆克魯斯在拍攝「不可能的任務：最終清算」時連續16次「火焰跳傘」，打破...
美國巨星湯姆克魯斯在拍攝「不可能的任務：最終清算」時連續16次「火焰跳傘」，打破了金氏世界紀錄。(截自Instagram)

製作費高達4億美元的「不可能的任務8」，在美國上映以來，票房已破1.3億美元，全球累計3.9億美元。

好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）在「不可能的任務：最終清算」中再度搏...
好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）在「不可能的任務：最終清算」中再度搏命演出，還有吊掛在飛機上的驚險畫面。(美聯社)

電影宣傳主打湯姆克魯斯從飛車追逐拍到攀爬飛機、高空吊掛，同時潛進水中執行驚險任務。孰料最精采的動作戲在片尾，一場在飛機墜毀前跳降落傘的戲分，為阿湯哥寫下金氏世界紀錄。

「金氏世界紀錄大全」總編輯格蘭德（Craig Glenday）發表聲明，盛讚湯姆克魯斯「不單是扮演動作片英雄，根本就是動作片英雄。他的事業成功，建立在不斷挑戰和突破界限之上」。

話說阿湯哥為拍攝這場跳降傘戲，跟導演克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）及特技團隊研究多時，並在南非德拉肯斯堡的7500呎上空反覆練習。為了達至完美效果，湯姆克魯斯先後試跳16次，創下個人跳火焰降落傘最多紀錄。

格蘭德對此表示：「恐怕世上再沒有其他特技表演者，能夠完成這麼多次的危險動作。」

湯姆克魯斯 阿湯哥 南非

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