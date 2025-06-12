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吉卜力40歲了 動畫作品融入死亡氣息 擄獲全球粉絲

中央社
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日本動畫大師宮崎駿過去受訪時曾不掩飾他對AI創作的厭惡，在OpenAI輕易模仿他的畫風之後，吉卜力工作室暫時沒有評論。(美聯社)
日本動畫大師宮崎駿過去受訪時曾不掩飾他對AI創作的厭惡，在OpenAI輕易模仿他的畫風之後，吉卜力工作室暫時沒有評論。(美聯社)

日本吉卜力工作室本月慶祝成立40周年，這個贏得兩座奧斯卡獎的動畫工作室憑藉其深奧的故事情節和充滿奇想的手繪動畫，擄獲全球不分年齡的大批粉絲。

但吉卜力工作室的未來充滿不確定性，因為2023年推出的「蒼鷺與少年」有可能是84歲元老宮崎駿的最後作品。

宮崎駿和已故動畫大師高畑勳於1985年成立吉卜力工作室，靠著「神隱少女」和「蒼鷺與少年」拿下兩座奧斯卡最佳動畫片獎；40年來，吉卜力如今已成一種文化現象，串流平台Netflix在全球上架多部作品，又讓吉卜力更受歡迎。

日本動畫大師高畑勳曾執導過「螢火蟲之墓」等經典電影，也是宮崎駿的最佳合作夥伴。(...
日本動畫大師高畑勳曾執導過「螢火蟲之墓」等經典電影，也是宮崎駿的最佳合作夥伴。(美聯社)

今年3月，科技公司OpenAI公布最新圖片生成器，網路世界一度充斥各種吉卜力風格圖片，引發版權疑慮。新開張的吉卜力公園也成了日本愛知縣的重要景點。

現年26歲、來自英國的桑迪利（Julia Santilli）現居日本北部，2001年還是孩子的她看了經典的「神隱少女」，從此「愛上吉卜力」，她表示：「我開始收集所有吉卜力DVD。」

另一名26歲粉絲迪瓦爾（Margot Divall）說，吉卜力的故事「非常吸引人，畫作令人讚嘆」，「我現在每年大概還會看『神隱少女』10次左右」。

「神隱少女」（取材自IMDb）
「神隱少女」（取材自IMDb）

在吉卜力之前，多數日本動畫的受眾都是兒童；然而，宮崎駿之子宮崎吾朗曾指出，宮崎駿和高畑勳都屬於「經歷過戰爭的世代」，他們在作品中融入更深沉的元素，吸引了成年觀眾。

宮崎吾朗說：「（吉卜力動畫）並非全是美好，還有苦澀之類的東西，這些情感巧妙地交織在作品中。」他形容，這些作品中帶有「死亡氣息」。

他還說，對於成長在承平時代的較年輕一輩來說，「要以同樣的感受、方式和態度去創作，是不可能的」。

他舉例，即使是「龍貓」這樣充滿毛茸茸可愛森林生物的作品，某種程度上也是一部探索害怕失去患病母親心情的「恐怖」動畫。

美國塔夫茨大學（Tufts University）教授奈皮爾（Susan Napier）著有「宮崎駿的世界：藝術人生」（Miyazakiworld: A Life in Art，暫譯）一書，她對此表示贊同。她認為，「吉卜力的世界存在模糊性、複雜性，也願意正視黑暗和光明經常並存」，這與美國動畫常見的善惡對立截然不同。

吉卜力工作室的作品也描繪了一個人類與自然和靈界緊密連接的世界。

「蒼鷺與少年」。(圖／甲上娛樂提供)
「蒼鷺與少年」。(圖／甲上娛樂提供)

1997年的「魔法公主」就是一例。這部作品描述一個被山犬神族養大的女孩所居住的森林遭逢人類威脅的故事。奈皮爾說，這是「一部傑出、但也艱澀的電影」，因為它「嚴肅、黑暗又暴力」，成年人會比較懂得欣賞，卻「不是美國觀眾預期會看到的公主電影」。

研究動畫文化理論的日本專修大學教授米村（Miyuki Yonemura）說，高畑勳在大學修習法國文學，深深影響了他的創作，而且「宮崎駿和高畑勳都飽讀詩書，這是他們善於寫劇本和說故事的重要原因之一」。

米村認為，宮崎駿如果停止創作動畫，吉卜力工作室將不復當年，「除非有類似才華的人橫空出世」。

奈皮爾指出，宮崎駿是「擁有非凡視覺想像力的傑出藝術家」，他和高畑勳都具有「進步的政治思想」，「我研究得愈深，就愈覺得那是文化上的一個獨特時刻」。

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