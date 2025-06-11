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已婚男砸600萬元 不求裸照只想純聊情色網紅

綜合報導
英國一名網紅經營成人社群媒體OnlyFans，只是陪粉絲聊天就至少賺進 600萬美元；示意圖。(圖／123RF)
英國一名網紅經營成人社群媒體OnlyFans，只是陪粉絲聊天就至少賺進 600萬美元；示意圖。(圖／123RF)

英國一名OnlyFans網紅近期分享，自己有一位粉絲過去兩年在她身上砸下至少600萬美元，而且對方這麼做不是為了裸照，只是單純想要她陪自己聊天。

據紐約郵報(New York Post)報導，瑞恩(Sophie Rain)經營成人社群媒體OnlyFans，在Instagram也有700萬名粉絲。不過她說自己有很多粉絲都不是為了她性感的外貌才支持她，而是想要她的陪伴。

瑞恩說，她有一位名叫查理的超級粉絲。雖然查理已婚，但他幾乎每天都會傳語音訊息給瑞恩，關心她的日常生活。兩人聊天話題多元，從每天的心情到晚餐吃什麼都聊。查理甚至喜歡看她穿著整齊做家事的模樣，雖然鮮少要求性感照，但查理過去兩年至少在瑞恩身上花了600萬美元，顛覆外界對OnlyFans「情色平台」的印象。

瑞恩表示，有越來越多的粉絲將自己當作情感支柱，而非性幻想對象。這類「情緒價值買賣」似乎是現代的新趨勢。據內容創作者管理平台「超級創作者」(Supercreator)調查，OnlyFans網紅和許多超級粉絲的對話中，有高達78％的內容與色情無關。

調查發現，粉絲其實偏好一般的對話內容，包含童年回憶、工作抱怨、寵物、影劇、運動和日常瑣事等，有些人說這些都是「老婆不愛聽的廢話」。「超級創作者」執行長尤瓦爾表示，要看性感的影音到處都有，但能提供穩定關心並溫柔傾聽的創作者，才是真正吸引粉絲的關鍵。

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