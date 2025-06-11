希臘世遺古蹟前半裸大跳鋼管舞 5辣妹遭拘留 影片已瘋傳

五名女遊客在希臘聖米迦勒和聖喬治宮半裸跳鋼管舞後被捕。(視頻截圖)

希臘知名古蹟聖米迦勒和聖喬治宮出現一群辣妹大跳鋼管舞，這五名遊客不只在皇宮前半裸跳鋼管舞，還拍攝影片上傳到網路。影片在網路瘋傳，五名女子也因此吃上官司。

據紐約郵報(New York Post)報導，這起事件發生於5月23日凌晨1點半左右，地點位於希臘科孚島的聖米迦勒和聖喬治宮。這座200年歷史的建築不僅曾是王宮，更是聯合國 教科文組織認定的世界遺產 。當時五名來自英國與德國 的舞者正在進行鋼管舞拍攝，影片中女子穿著性感的紅色內衣，在白色石柱下熱舞、擺拍，現場歡呼聲不斷。

據悉，這群遊客是為了參加鋼管舞進修課程，到希臘上課兩周，不過一群人在古蹟前性感熱舞的畫面，被希臘文化部門指控是「玷汙文化景觀」，違反考古法。事件曝光後，這群遊客主動前往警局說明，結果當場遭到逮捕，還被拘留三天。

五名遊客中有兩人遭判刑六個月，處以緩刑並罰款226.95美元，其餘三人則無罪釋放。律師表示，兩名女子以對此提出上訴，另外三名女子則公開致歉，強調絕無冒犯之意。