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辛巴威保護區象口激增 當局撲殺「發象肉給民眾吃」挨轟

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辛巴威薩韋谷野生動物保護區將撲殺50頭大象。（美聯社）
辛巴威薩韋谷野生動物保護區將撲殺50頭大象。（美聯社）

辛巴威公園暨野生動物管理局（ZimParks）日前表示，辛巴威將撲殺數十隻大象並將象肉分發給民眾吃，以緩解大象數量激增的問題，但招致外界嚴厲批評。

中央社引述法新社報導，位於非洲南部的辛巴威（Zimbabwe）大象數量是世界第二多，僅次於波札那（Botswana）。

辛巴威公園暨野生動物管理局在聲明中表示，這項在東南部一個大型私人野生動物保護區進行的撲殺行動，最初將以50隻大象為目標。聲明中，並未透露將撲殺大象的總數以及時間。

管理局表示，去年一項空中調查顯示，薩韋谷保護區（Save Valley Conservancy）已有2550隻大象，但保護區僅能負荷800頭大象生活，已超過承載量的三倍以上。

過去五年，至少有200隻大象被轉移至其他園區。

保護區發言人日前指出，首選目標當然是嘗試為這些大象尋找其他棲息地，但現在並沒有同時符合「沒有大象」、「移動距離合理」這兩項條件的棲息地。

管理局說：「這次管理行動所得象肉將分發當地社區，象牙將歸國家所有，並移交管理局保管。」

由於全球象牙貿易禁令，辛巴威無法出售庫存的象牙。日前有4人因涉嫌持有超過230公斤象牙尋找買家，在首都哈拉雷（Harare）被捕。

辛巴威去年面臨前所未有的乾旱，導致糧食短缺，當時撲殺200隻大象。這是自1988年以來首次大規模撲殺。

撲殺大象供食用的舉動招致外界嚴厲批評，尤其這些動物是重要觀光資源。

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