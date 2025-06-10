我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

200年前保險套荷蘭展出 羊盲腸製成 繪有半裸修女圖

編譯盧思綸
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷蘭阿姆斯特丹國家博物館日前展出一枚約1830年製造的避孕套，是用羊盲腸製作而成，預計展出至11月。（美聯社）
荷蘭阿姆斯特丹國家博物館日前展出一枚約1830年製造的避孕套，是用羊盲腸製作而成，預計展出至11月。（美聯社）

荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）日前起舉辦名為「安全性行為？」的展覽，以19世紀的性工作為主題，其中一件展品結合藝術與阿姆斯特丹紅燈區文化，是一枚近200年前的保險套，而且上面繪有情色藝術圖案。

館方在聲明中表示，這枚保險套據信製作於1830年左右，使用羊的盲腸作為材料，長度約為20公分「呈現出性健康中既有趣又嚴肅的一面」。館方去年11月以1000歐元（約1145美元）在拍賣會購得這枚展品。

英國衛報報導，這枚保險套可能出自當時法國巴黎的高級妓院，上面描繪一名半裸修女與三名神職人員的情色圖像。

另外，圖像底下以法文寫著「這是我的選擇」（C'est mon choix）。館方策展人澤倫（Joyce Zelen）解釋，這句話刻意呼應法國畫家雷諾瓦的畫作「帕里斯的裁判」（The Judgment of Paris），畫中描繪特洛伊王子帕里斯評價三位女神的場景。她說：「因此我們認為，擁有這枚保險套的人應該受過良好教育且頗具品味。」

1839年硫化橡膠問世之前，保險套大多以亞麻、動物內膜甚至龜殼製成，對於實際預防梅毒等性病或避孕的效果有限。

澤倫說：「1830年代製作這類保險套仍被視為禁忌，尤其在教會眼中更是不可接受。當時保險套主要在妓院或理髮店暗地販售，僅有少數高級店鋪提供客製化服務。」

澤倫補充，官方利用紫外線光檢查後推測，這枚保險套可能沒有被使用過。

荷蘭阿姆斯特丹國家博物館日前展出一枚約1830年製造的避孕套，是用羊盲腸製作而成...
荷蘭阿姆斯特丹國家博物館日前展出一枚約1830年製造的避孕套，是用羊盲腸製作而成，預計展出至11月。（美聯社）

保險 拍賣

上一則

辛巴威保護區象口激增 當局撲殺「發象肉給民眾吃」挨轟

下一則

大馬嚴重車禍 33傷14大學生亡 12年來最慘事故

延伸閱讀

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況
荷蘭極右派退出執政聯盟 總理宣布請辭

荷蘭極右派退出執政聯盟 總理宣布請辭
荷蘭防長：中國仍在加強對荷間諜活動 鎖定半導體

荷蘭防長：中國仍在加強對荷間諜活動 鎖定半導體
超級遊艇硬闖荷蘭狹窄運河…只差1杯咖啡距離

超級遊艇硬闖荷蘭狹窄運河…只差1杯咖啡距離

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。（新華社）

馬來西亞發生10餘年來最嚴重車禍 至少15名大學生遇難

2025-06-09 12:56

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密