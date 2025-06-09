南韓總統李在明早年要從政 第一夫人喊：離了婚再去

南韓新總統李在明(左)6月4日與妻子金惠京(右)抵達就職典禮現場。(美聯社)

「我希望盡可能避免曝光。」這是南韓 新當選總統李在明 的妻子金惠京在第21屆總統選舉期間對共同民主黨相關人士的頻繁叮囑。金惠京以低調的幕後支持，協助李在明贏得大選，成功避免爭議，與前第一夫人金建希的高調形象形成鮮明對比。隨著李在明就職，金惠京作為第一夫人的未來角色備受矚目，她表示希望成為「讓受苦與被邊緣化的國民能傾訴心聲的溫暖第一夫人」。

●謹慎助選 熱情不輸丈夫

南韓中央日報刊出她的人物特寫。58歲金惠京在選舉期間採取「低調助選」策略，刻意避免公開露面，以免重蹈金建希因涉嫌「BMW南韓代理商德意志汽車公司」股價操縱案引發爭議的覆轍。

一位競選團隊成員透露：「從初選到選戰結束，金惠京的首要原則是不與李在明一同公開活動。」她選擇私下聯繫選民，謹慎致電各領域人士，懇請「支持我丈夫」。這位成員補充：「她的熱情絲毫不遜於李在明。」李在明日前曾說：「我妻子主要在地方奔走，我們近一個月沒見面。」這凸顯了金惠京在選戰中的獨立貢獻。

金惠京的低調策略有效規避了負面輿論。過去，她因涉嫌挪用京畿道公款（法人卡）及違反「公職選舉法」而受審，特別是在2024年及2025年初的二審中，這些案件曾引發廣泛關注。例如，有網友在X平台(前身為推特Twitter)發帖稱：「金惠京在二審中被法官針對特定問題質詢，顯示案件的敏感性。」然而，金惠京最終未被判有罪，這為李在明的選戰掃清障礙。

南韓前第一夫人金建希涉嫌操縱股票獲利。（美聯社）

●刻意避開公開場合 不走金建希模式

南韓「洞察新聞」（@insight_co_kr）在X平台上評論：「金惠京十分低調，刻意避開公開場合，成功避免了金建希式的爭議。」

據南韓媒體報導，尹錫悅 與妻子金建希在南韓總統大選時，出門投票時，遇見記者頻頻提問。金建希更被問及是否違法收受賄賂？是否有收下香奈兒包？對此，兩人不發一語，投完票後立即離開現場。

報導指出，在尹錫悅短短兩年多任期，金建希從涉嫌操縱德意志汽車公司股票獲利、抄襲論文，到介入黨內初選，頻頻掀起政治風暴。

國會甚至通過特別法進行調查炒作股票案，但此案因尹錫悅的否決而不了了之。

報導指出，現在尹錫悅下台，恐怕再也無法袒護愛妻。這也顯示金建希這回，恐怕將是劫數難逃。

另外，金建希的外貌也成為討論焦點。有網友翻出金建希舊照後表示，她整形過多次，可能是她能保持完美狀態的原因。金建希對此曾公開承認做過眼部整形手術，但是，對於其他可能的整形手術，則僅僅是網友的猜測。

南韓新任總統李在明(左)4日在國會宣誓就職。第一夫人金惠京(右)陪同出席。(路透)

●家中長女 曾任鋼琴講師

金惠京於1966年10月出生於首爾，是家中兩男一女的長女，成長於中產階級家庭。她畢業於淑明女子大學鋼琴系，曾任鋼琴講師。1990年，透過家人介紹，她結識了當時執業第二年的律師李在明。

●李在明6本日記 打動芳心

金惠京在2017年接受中央日報採訪時坦言，對李在明的第一印象並不佳：「外貌不怎麼出眾，看起來顯老。」在第四次約會時，李在明向她求婚，但她未立即答應。

改變金惠京心意的是李在明交給她的六本日記，記錄了他十年的生活點滴，展現了其溫暖與真誠。她於七個月後答應結婚，兩人在城南一處公寓建立新居。

南韓新當選總統李在明(左)的妻子金惠京(右)想成為一位溫暖的第一夫人。（美聯社）

●婆婆送杓 視為家庭象徵

由於李在明選擇人權律師的道路，新婚生活並不富裕。金惠京的婆婆曾送她一柄杓子作為禮物，說：「這是我唯一能給你的。」金惠京至今珍藏這柄杓子，視為家庭的象徵。兩人育有兩子，長子李東鎬（33歲）和次子李潤鎬（32歲）。

金惠京最初強烈反對李在明從政。2006年，當李在明決定競選城南市長時，她甚至說：「簽了離婚協議再出去。」

然而，隨著李在明在政壇的發展，金惠京逐漸成為他的「政治夥伴」，為女性、身心障礙人士及宗教界等群體傳達民意。她在三年前接受採訪時表示，李在明的最大優勢是「危機中更冷靜」，能「清楚區分事情的優先順序」，無論是家庭還是政治挑戰，他總能沉著應對。

金惠京的角色並非毫無爭議。2021年8月，李在明當時作為京畿道知事宣布參加民主黨初選後，金惠京與前現任國會議員配偶在首爾一家餐廳聚會，餐費由京畿道法人卡支付，引發檢方調查。金惠京今年5月在二審中被判罰款150萬韓元（約1105美元）。盡管如此，她以低調姿態度過選戰，避免爭議影響李在明的勝選。

●堅韌智慧 未來角色受矚

作為第一夫人，金惠京的未來角色備受關注。李在明在競選中承諾，就職後將立即任命特別監察官，監督總統配偶及親屬的行為，以杜絕不當行為。民主黨高層人士說：「以前政府的教訓為鑑，金惠京的公開活動將被最小化。」然而，長期觀察金惠京的幕僚說：「她有時比李在明更堅定，決斷力強，未來可能積極參與社會活動。」

金惠京在選前受訪時說：「我想成為一位溫暖的第一夫人，讓身處困境或被邊緣化的國民能敞開心扉傾訴。」這一願景與李在明的「國民幸福時代」執政理念相呼應，顯示她可能在民生與社會關懷領域發揮影響力。

金惠京以低調助選的策略，協助李在明贏得總統大選，成功塑造了與前第一夫人不同的形象。從反對丈夫從政到成為政治夥伴，她的轉變展現了堅韌與智慧。在李在明承諾調查前總統尹錫悅、優先恢復民生的背景下，金惠京作為第一夫人的角色將如何展開，將是南韓政壇與民眾關注的焦點。