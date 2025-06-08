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少生、女稀少…越南恐淪剩男社會 擬重罰胎兒性別篩檢

中央社
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越南性別失衡問題日益嚴重，自然狀態下，新生兒性別比約為106:100，即100名女嬰對應106名男嬰，但2024年的數字達到111.4:100。（美聯社）
越南性別失衡問題日益嚴重，自然狀態下，新生兒性別比約為106:100，即100名女嬰對應106名男嬰，但2024年的數字達到111.4:100。（美聯社）

越南衛生部提議，要加重對胎兒性別篩檢的行政處罰程度，罰鍰從原本的3000萬越南盾提高至1億（約3838美元），藉此防止男嬰出生比率高於女嬰的現象加劇。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這項提議將被納入「人口法」草案中。越南性別失衡問題日益嚴重，自然狀態下，新生兒性別比約為106：100，即100名女嬰對應106名男嬰，但2024年的數字達到111.4：100。

越南統計總局報告，性別失衡的情況主要出現在北部各省，尤其明顯的是北寧省（Bac Ninh）與永福省（Vinh Phuc）的118.5、河內市為118.1、興安省（Hung Yen）為116.7；相反地，南部各省接近自然狀態，介於105至108。

越南衛生部認為，人為干預是導致性別失衡的重要原因，越南法律嚴禁所有形式的胎兒性別篩選，對於違規個人處罰嚴明。目前個人違規最高可罰3000萬越南盾。越南衛生部認為威懾力不足，建議提高至1億越南盾。

除了加重罰鍰，越南衛生部還建議定期公布各地方的性別失衡情況。與此同時，加強宣傳、教育，改變民眾的觀念，提升女性的地位與角色，去除性別偏見及對女童的歧視

越南衛生部人口總局教育宣傳司副司長梅春芳（Mai Xuan Phuong）指出，在生育率大幅下滑的情況下，許多越南人還是有偏好男嬰的心理，很多家庭如果只決定生育一個孩子，會想盡辦法做胎兒性別篩檢。

此外，越南傳統觀念認為需要男孩來延續香火、祭拜祖先，加上女性在家庭和社會中的角色遭到低估，更加劇性別失衡。再者，醫療服務普及，使得診斷或選擇胎兒性別變得容易，也導致性別選擇墮胎的情況。

越南衛生部在報告中表示，一些醫護人員依舊偷偷對家長透露胎兒性別，特別是私人診所會使用符號或語言暗示，如「像爸爸還是像媽媽」、「和第一胎一樣還是不一樣」等。

越南衛生部副部長陳文舜（Tran Van Thuan）曾警告，越南正面對「少生、男過剩、女稀少」的挑戰，若性別失衡現象持續，到2034年，越南15至49歲男性將比女性多出150萬人，到2059年將多出180萬。

越南 歧視 墮胎

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