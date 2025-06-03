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瑞士年輕人不想走傳統技職 靠難民補上

中央社蘇黎世專電
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瑞士以技職教育著名，近年卻面臨招不到學徒的困境。示意圖，圖為蘇黎世散步民眾。（路透）
瑞士以技職教育著名，近年卻面臨招不到學徒的困境。示意圖，圖為蘇黎世散步民眾。（路透）

以技職教育為傳統的瑞士社會，近年面臨招不到學徒的困境。根據瑞士廣播電視台（SRF）報導，瑞士年輕人對於手工技術類的興趣缺缺，長遠來說，中小企業將陷入缺乏人才的困境。

瑞士技職系統的職業類別多元，根據瑞士聯邦政府的統計，目前有245個職業別，2025年共開出5萬9774學徒職缺。瑞士聯邦政府也是年輕人進入職場訓練的雇主之一，提供50種職業別，近1000個職缺，然而近年也有招生不足的現象。

目前瑞士社會最不受年輕人青睞的職業別前5名是服務業、電工、餐飲業、家事服務業與建築業。畢業季將到來，現在正是瑞士青少年確定下半年求學與學徒生涯的時刻，然而許多公司都有應徵者太少的問題。

根據瑞士廣播電視台的報導，目前瑞士大約有3萬名未成年也無家人在身邊的年輕難民，正接受瑞士政府庇護或正在申請庇護資格。

聯邦政府與地方政府設定難民融入目標，在入境5年後，2/3的16至25歲難民應該受瑞士的義務教育，義務教育結束後應繼續接受職業訓練，使其對人生與未來有目標。目前官方目標達成約52%。

參與聯邦與地方計畫的公司也提供試工機會，一家衛浴與暖氣設備公司接受瑞士廣播電視台採訪時表示，儘管設備安裝員的工作穩定，薪資也不錯，但幾乎沒有本地的年輕人對這些職業感興趣，「公司正是在這些外國年輕人中，找到充滿熱情的潛力新血」。

聯邦移民事務秘書處指出，這些沒有成年人陪伴的年輕難民學習瑞士國語是首要任務，也並不是所有人都能立刻準備好接受職業訓練，不應該對難民的融入抱有過度理想的浪漫想法。年輕難民需要更密切的陪伴與指導，通過了磨合與嘗試的過程，公司也可能因此獲得他們渴望的潛力人才。

庇護 移民

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