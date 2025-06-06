德國科學家首度基改成功 蜘蛛沒超能力 能吐螢光紅絲

德國透過基因技術培育出首批轉基因蜘蛛，可分泌出帶有紅色螢光蜘蛛絲。（取材自微信）

德國 研究團隊近日透過基因編輯技術，成功培育出全球首批轉基因蜘蛛，部分個體可分泌出帶有紅色螢光的蜘蛛絲。研究人員強調，這些蜘蛛並非因輻射突變而產生異變，也不具備超能力，基本上仍屬常見的家居蜘蛛，但部分個體因基因被剔除，孵化後即天生無眼。

光明日報引述「Science Alert」報導，蜘蛛已在地球存在超過4億年，目前已知物種逾5萬種，其中圓網蜘蛛所分泌的絲就有多達7種，各具不同物理特性與用途。此次研究主旨在於技術驗證，開拓長期以來幾乎未曾涉足的蜘蛛基因編輯領域。

蜘蛛絲以強度高、質輕與彈性佳著稱，有些類型甚至能與鋼鐵比擬，因此被視為高潛力材料。不過，由於蜘蛛屬於具攻擊性的獨居掠食者，難以像蠶一樣群養，使大規模採絲困難重重。研究團隊認為，透過活體蜘蛛直接改造絲蛋白基因，可能帶來無法替代的研究與應用價值。

研究人員此次選用常見家居蜘蛛進行實驗，初步以「基因剔除」方式，針對與眼睛發育有關的基因進行編輯，成功培育出無眼後代作為驗證。隨後，他們嘗試在蜘蛛絲蛋白中「敲入」紅色螢光蛋白基因，部分後代蜘蛛吐出的絲在特定條件下能發出紅光，顯示該段基因成功整合進蜘蛛絲中。

團隊表示，研究未來可望推進材料科學相關研究，提升蜘蛛絲的抗拉強度，並拓展更多創新應用。