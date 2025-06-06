太空的「氣味」超乎想像 貓尿、爛菜、臭蛋味…全都有

無聲的太空可能充滿氣味，科學家試圖用氣味來探索太空。（路透）

太空是無聲的，卻可能充滿氣味。從木星的氨氣、硫化物，到系外行星的腐爛高麗菜味，來自太空的「氣息」正成為研究宇宙成分的新線索。英國一名香氛設計師兼太空科學家，嘗試用鼻子打開通往宇宙的感官之門。

聯合新聞網引述BBC中文報導，英國西敏寺大學博士生巴塞尼拉（Marina Barcenilla）在研究太空中化學物質時，產生「這會是什麼味道」的疑問，進而將實驗室中常見的分子調配為可嗅的香氛，並應用於倫敦自然歷史博物館「太空：地球之外可能存在生命嗎？」展覽當中。

她指出，木星的上層雲層可能由氨冰構成，氣味類似貓尿，深入後則有氨與硫化物結合的硫化銨，帶來類似腐蛋的刺鼻臭味。木星條紋可能也與氣體中混合的有機分子有關，包括托林（Tholins），帶有石油 味與大蒜氣息。

太空中的氣味並非全靠想像。曾搭乘蘇聯「和平號」太空站的英國太空人海倫．沙曼（Helen Sharman）回憶，太空行走後返回艙內，太空衣上殘留的氣體會散發金屬氣味，有人形容像燒焦電線，也有人說是焊接鐵件的味道。

氣味的成因可能來自氧化反應。沙曼解釋，太空衣接觸原子氧，返回艙內後與氧氣結合形成臭氧，產生類似雷雨過後的金屬氣味。也有說法指出，氣味來源可能是太空中漂浮的多環芳香烴（PAHs），這些有機分子與煤、石油燃燒產物相似。

目前，太空氣味的觀測多半透過光譜分析推測。2022年，詹姆斯．韋伯太空望遠鏡 （JWST）在距地球約64光年的行星HD189733b大氣中偵測到硫化氫氣體，氣味類似臭雞蛋；土星最大衛星泰坦則可能散發杏仁與汽油混合的味道。

2023年，英國卡迪夫大學團隊在距離地球約120光年的系外行星K2-18b上，首度捕捉到可能與生命有關的分子──二甲硫醚（DMS），這種物質常見於地球海洋生物代謝過程中，具有強烈的海藻或腐爛蔬菜味。

研究團隊指出，該行星屬於「次海王星」，可能擁有覆蓋著液態海洋的大氣層。若這些氣體確由生命產生，K2-18b 可能是人類在系外世界中找到生命跡象的關鍵之一。不過，研究也提醒，相關化合物仍有可能來自非生物來源，需更多觀測與實驗驗證。

巴塞尼拉強調，嗅覺雖非傳統科學分析工具，卻可能為科學教育與想像力開啟新途徑。她在展覽中復刻的「火星 味道」結合鐵鏽、塵土與潮濕泥土，引起參觀者聯想起舊紙箱、老家具與童年記憶。