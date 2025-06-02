日本「職棒先生」長嶋茂雄肺炎過世 享壽89歲

日本職棒讀賣巨人隊選手與監督長嶋茂雄，攝於2022年。(路透 / 讀賣)

讀賣新聞報導，巨人隊終身名譽監督、被稱為「棒球先生」長島茂雄於日本時間今（3日）清晨6時39分在東京的醫院因肺炎過世，享壽89歲。長島與王貞治組合的「ON」砲，打造巨人隊九連霸的黃金時代。

長島1936年出生於千葉縣臼井町（現在的佐倉市）。從佐倉一高（現佐倉高中）畢業後進入立教大學，在1957年的東京六大學聯盟秋季賽，創下當時聯盟紀錄的8支全壘打記錄。

他於1958年加入巨人隊，首年便獲得打點王、本壘打王雙冠以及新人王。次年1959年，他在首場天皇親臨觀戰的比賽中，擊出再見全壘打，在日本掀起熱潮。

長島與王貞治的組合被稱為「ON」，為1965年起巨人隊九連霸的中心打者，打造巨人隊的黃金時代。

他所穿的背號「3號」成為巨人隊的永久欠番（退休背號）。1974年他在後樂園球場發表名言「我巨人軍永遠不滅」，正式告別17年的選手生涯，接任巨人監督。

他在監督時代帶領球隊兩度獲得聯盟冠軍。1993年再次回鍋執教，期間三度奪得聯盟冠軍，並在1994年與2000年拿下日本第一（總冠軍）。2001年退休，被授予終身名譽監督頭銜。

2003年他擔任雅典奧運亞洲區資格賽的日本國家隊監督，成功晉級，惜在2004年3月腦梗塞，不得不放棄奧運總教練職務。儘管如此，他仍努力復健，希望「再次奔跑」。

2021年東京奧運開幕式，長嶋茂雄（中）與王貞治（左）、松井秀喜（右）共同擔任聖火跑者，場面感動世人。（路透）

2013年長島與愛徒、松井秀喜一同獲頒國民榮譽獎。2021年東京奧運開幕式，他與王貞治、松井秀喜三人共同擔任聖火跑者，場面感動世人。同年秋天，他榮獲文化勳章得主，為棒球界第一人。

今年3月美國職棒大聯盟在東京舉行開幕戰，日籍道奇球員大谷翔平15日便在道奇與讀賣巨人賽後與長嶋茂雄合照，兩位日本棒球界超級傳奇同場亮相，讓球迷大呼感動，也留下最終回憶。