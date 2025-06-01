英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

一名英國航空（British Airways）空服員在從舊金山 飛往倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）的航班上，疑似吸毒後行為失控，被發現在商務艙廁所內「全裸跳舞」。事件發生於飛行途中，當時機組人員正在發餐，發現該名空服員不見蹤影，後來在商務艙的廁所內發現他全身赤裸、行為異常。

英國太陽報（The Sun）報導，機組人員隨即為該男性空服員穿上頭等艙乘客專用的睡衣，並將其綁在頭等艙座位上，直至長達十個半小時的航程結束。飛機抵達倫敦後，警方登機將該名空服員逮捕，並安排其接受醫療評估。

據報導，該航班搭載約470名乘客與機組人員。由於該名空服員無法執勤，其他機組人員不得不在整個航程中分攤他的工作。英國航空表示，已將該名空服員停職，並交由警方處理。

一名空服員表示：「我們認為他在執勤時服用了藥物。這種行為極其危險，也是一種瘋狂的方式來結束自己的航空事業。」

目前，警方正在調查此事件，尚未公布進一步細節。