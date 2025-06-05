巴西版「修女也瘋狂」暴紅 Beatbox口技、舞蹈統統來 吸引百萬點閱

巴西卡西亞諾修女（左）與瑪麗莎修女（中）一起上宗教節目，神父也熱血加入。(視頻截圖)

近日，兩位巴西 修女在天主教電視節目上的即興表演，她們她們融合了Beatbox口技與舞蹈，影片迅速在社群媒體 上爆紅，甚至被NBC、BBC和美聯社等國際大媒體爭相報導。這段「巴西版修女也瘋狂」影片是在巴西Pai Eterno（永恆之父）電視台播放的，已經累積數百萬的觀看次數。

綜合媒體報導，兩位修女分別是來自「Copiosa Redenção」修會的卡西亞諾（Marizele Cassiano）修女以及瑪麗莎（Marisa de Paula）修女，兩人原本是受邀上巴西天主教「永恆之父」頻道的節目介紹她們從事的教會工作，特別是一項針對女性的靈修職志營活動。在節目進行的過程中，她們開始演唱一首描述修道生活的歌曲，並且加入了精彩的Beatbox口技以及充滿活力的舞蹈動作，節目主持人巴斯托斯（Giovani Bastos）執事也在隨後加入了這場表演，沒想到臨時的才藝表演成為節目的最大亮點。

兩人當時穿著淺藍色長裙與白色襯衫，造型樸素卻不失專業。卡西亞諾修女事後在接受美聯社訪問時表示，節奏口技、跳舞，還有音樂本身，都是上帝用來觸動人心的工具。這真的有效，而且，能看到人們被感動，是件很美的事情。卡西亞諾指這一切都是「自發性的」行動，她對這段影片竟能在全球爆紅感到相當驚訝。

這段影片被分享到美國「Today Show」的社群平台上，節目幽默表示：「這樣的Beatbox修女，絕對是開啟一周的完美方式。」不少網友看了影片紛紛留言：「修女都這麼有才了我怎麼辦」、「比我想像的還熱情」。