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真實版「絕命終結站」 阿根廷母女看電影 險被天花板爆頭

記者陳穎
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阿根廷母女看「絕命終結站：血脈」竟遇到天花板掉落的意外。(取材自Instagram)
阿根廷母女看「絕命終結站：血脈」竟遇到天花板掉落的意外。(取材自Instagram)

阿根廷一位媽媽帶著11歲女兒到電影院看驚悚片「絕命終結站：血脈」（Final Destination Bloodlines），結果電影還沒結束，戲院天花板竟突然塌了下來，直接砸中她的身體，整場觀影變成現場災難。她說：「我原本以為是電影音效，結果下一秒就被砸了，還好我靠在椅子扶手上，不然可能頭都保不住。」

這名29歲女子名叫菲亞瑪（Fiamma Villaverde），事發在5月19日，她和女兒、朋友一起到拉普拉塔市（La Plata）的「Cinema Ocho」電影院看剛上映的新片。電影快演完時，現場突然傳來巨響，隨後一大塊天花板從天而降，讓她當場痛到站不起來。她過去罹患恐慌症或是焦慮症，最近終於好多了，才決定去戲院看電影當作生日禮物，沒想到卻帶給她更恐怖的經歷。

事情發生後，菲亞瑪立刻要求退票並送醫，還被戲院經理冷冷問：「妳想怎麼處理這件事？」讓她氣炸，也決定採取法律行動：「你能想像那塊東西砸到我女兒頭上嗎？後果根本不敢想。」她後來到醫院照X光，幸好只是多處瘀傷，但目前仍無法正常工作。更巧的是，她原本沒打算看電影，只是為了慶生臨時起意，「我其實很怕人多，也很多年沒進電影院，結果第一次來就遇到這種事。」

阿根廷母女看「絕命終結站：血脈」竟遇到天花板掉落的意外。(取材自Instagra...
阿根廷母女看「絕命終結站：血脈」竟遇到天花板掉落的意外。(取材自Instagram)

「絕命終結站：血脈」於5月16日正式上映，是該系列的第六部作品，新片獲得高度好評，在爛番茄（Rotten Tomatoes）網站獲得93%高分，新片的成功讓這個已有25年歷史、自2011年以來未推出新作的系列再度復甦、炒熱話題。

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