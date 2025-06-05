菲律賓地下道爬出長髮女 網友嚇傻：是鬼片

一名攝影師在菲律賓馬尼拉發現一名女子從下水道爬出來，嚇壞眾人。(取材自Instagram)

走在馬路上，突然有一名女子從下水道爬出來，她一頭長髮，身上沾滿髒汙，這樣宛如恐怖電影的場景竟在菲律賓街頭真實上演。

據香港01引述菲律賓傳媒報導，一名名叫羅伯茲（William Roberts）攝影師近日在馬卡蒂市（Makati City）健身完散步回家時，看到路旁下水道竟有名女子爬出來，從羅伯茲現場拍下的照片可看出，女子的長髮看起來很久沒洗，上衣和牛仔短褲亦沾滿汙垢。羅伯茲發文寫到，這名女子從下水道爬出來時，轉頭看向他，隨即朝他跑去，一名軍警則騎電單車從後方追上，女子與羅伯茲擦肩而過，嚇了他一大跳。詭異的畫面在網路上引起熱議，直呼這一幕根本就是恐怖電影場景。

菲律賓社會福利和發展部（DSWD）表示，早前從下水道爬出的女子，已被送往社會福利和發展部位於帕賽市的流浪者援助處理中心（Pag-abot Processing Center）。市政府官員說，他們看到流浪漢和露宿街頭者在靠近水渠的下水道內棲身，而這名女子可能就是其中一個。 一名攝影師在菲律賓馬尼拉發現一名女子從下水道爬出來，嚇壞眾人。(取材自Instagram) 一名攝影師在菲律賓馬尼拉發現一名女子從下水道爬出來，嚇壞眾人。(取材自Instagram)

羅伯茲之後回到下水道進行檢查，發現排水渠比他想像的還要大，他還遇到這名女子的伴侶，稱他們並非住在下水道，只是藏在下水道。羅伯茲表示，他隔天回到現場時，看到政府官員和保安正重新鋪設排水道。