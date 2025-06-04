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日夫妻辭大企業工作 車宿旅行當網紅 網批逃稅、不務正業

聯合新聞網
改造二手廂型車環遊日本的夫妻經營頻道YouTube。（取材自YouTube）
改造二手廂型車環遊日本的夫妻經營頻道YouTube。（取材自YouTube）

據日媒「文春Online」報導，一對三十多歲的夫妻辭去大企業工作，開著一輛改裝的小廂型車展開為期一年的車宿旅行，環遊日本。他們在YouTube經營頻道「KENJI＆AKARI」，分享旅行日常與車宿生活，目前已累積近20萬名訂閱者。

男方KENJI曾任職大型製造業的業務，但實際上常做在店後倉庫幫商品上架、為開新店準備或改裝等需要體力的工作，因無法掌握自身職涯發展，及有感於公司制度僵化而萌生離職念頭。與妻子AKARI商量後，獲得對方全力支持。AKARI同樣任職於該集團企業，也曾因做出業績卻升遷無望、調職不順感到沮喪。原本兩人計畫開一間咖哩店，但受到疫情影響，只好先暫緩，轉而選擇以車宿方式展開旅程。

2021年春天，他們搬離租屋處，花了40萬日圓（約2808美元）買了台二手車改造後，駕車啟程。一年內走遍日本各地，累積不少影片素材。隨著頻道人氣上升，部分網友質疑兩人「不務正業」、「逃避繳稅」，但夫妻倆強調，他們仍依規定繳稅，也努力經營頻道，視其為正職工作的一部分。

他們認為，與其今後數十年過著自己無法認同的職場生活，還不如勇敢嘗試喜歡的事。完成一年的環日旅程後，他們曾短暫移居北海道，目前定居大阪，而且生了一對雙胞胎，未來仍以開設咖哩店為目標，並持續在YouTube分享生活。KENJI表示「我們不是為了成名，只是希望透過頻道，讓未來開店時能有更多人認識我們，願意來品嘗我們用心做的咖哩。

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