大阪世博180場館 日本76歲「世博奶奶」花46天逛完

日本76歲婦人山田外美代，在大阪關西世博開幕第46天，參觀完所有場館。（視頻截圖）

盡管2025年大阪世博4月開幕前民眾反應冷淡，但營運單位表示，180個展館開幕6周已經吸引500萬人次入場參觀。另外，日本 76歲婦人山田外美代的足跡遍布全球各地舉辦的世界博覽會，而為人所知。她也沒缺席2025年世界博覽會（大阪關西世博），日前訪問完荷蘭館後，宣告在開幕第46天參觀完所有場館。

中央社引述法新社報導，大阪關西世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）表示，日前第500萬名參觀遊客，已經進入這個龐大的濱海會場。

日本76歲婦人山田外美代，在大阪關西世博開幕第46天，參觀完所有場館。（視頻截圖）

萬博協會也指出，目前已售出1240萬張門票，而主辦方在這屆世博會的門票銷售目標為2300萬張。

另據讀賣電視台（ytv）報導，山田因為在2005年愛知世博與2010年上海世博天天入場參觀，而被取了「世博奶奶」的暱稱。

盡管她2005年時體弱多病，但在為期185天的展覽期間每天入場參觀愛知世博，迷上造訪各國的展覽館並跟工作人員互動。到了2010年上海世博，她則在會場附近租借公寓，並再度「全勤」，當時還被當地媒體報導，因而聲名大噪。

而她去年12月從愛知縣跟家人移居到大阪關西世博的會場附近，以便了解大阪風土民情以及就近交流，並在4月13日開幕起每天入場參觀。她日前參觀完荷蘭館後，宣告在開幕第46天，參觀完所有場館。

而相關單位也舉辦活動，紀念這件事情，荷蘭館則送她限定版玩偶等紀念品。