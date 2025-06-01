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日本憂國內旅遊 70%7旬長輩去年沒外宿旅行

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日本2025年版觀光白皮書顯示，日本七成70歲以上的民眾2024年外宿旅行的次數為0；圖為奈良東大寺。(中央社)
日本2025年版觀光白皮書顯示，日本七成70歲以上的民眾2024年外宿旅行的次數為0；圖為奈良東大寺。(中央社)

日本2025年版觀光白皮書日前出爐，內容指出，相較訪日外籍觀光客成長，如何促進日本民眾在國內旅遊是一大課題。白皮書顯示，日本七成70歲以上民眾2024年外宿旅行的次數為0。

日本放送協會（NHK）報導，新版觀光白皮書顯示，2024年訪問日本的外國旅客3687萬人次，消費額逾8兆日圓（約554億美元），創新高。另一方面，日本人在國內旅行消費達25兆多日圓，也同步創新高，但旅遊人數約5億4000萬人次，未恢復到新冠疫情前的2019年5.9億人次水準。

新版觀光白皮書指出，日本人在國內旅行的人數未成長，原因有人口減少及少子高齡化等，如何促使平均每人的旅行次數增加、旅遊停留時間更長，有必要提出對策。

日本經濟新聞報導，觀光廳調查民眾2024年以觀光等為目的的住宿旅行次數，回答「一次都沒外宿過」者的比例20至29歲者占36.0%，而70歲以上的民眾占69.3%。10年前（2014年）回答「一次都沒外宿過」的民眾占58.2%。

日本民眾被問及不在國內住宿旅行的理由時，以回答「健康上的問題」居多。白皮書內容指出，「因健康方面的因素，有必要整備民眾能輕鬆出遊的環境，包括如何讓會感到不安的高齡者能輕鬆出遊」。

觀光廳透過視訊調查方式詢問國內旅遊在周幾比較好的問題時，10多歲至50多歲者偏向在假日出遊。外國旅客增加導致部分景點人潮擁擠，觀光廳如何正視日本民眾出遊是一大課題。

新版觀光白皮書強調，「為了實現觀光立國，除了招攬外國旅客的市場以外，活絡日本人國內旅遊市場是不可或缺的」。

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