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捷克考駕照費時數月至半年 重視路考 先上數小時理論課

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捷克的駕訓班課程非常重視實務與安全教育，小孩練習騎單車時，各地也普遍設有模擬交通號誌的專用場地。（中央社）
捷克的駕訓班課程非常重視實務與安全教育，小孩練習騎單車時，各地也普遍設有模擬交通號誌的專用場地。（中央社）

與台灣相較，捷克的駕訓班訓練較扎實，考照難度也更高。在捷克考照通常需要數個月至半年，部分捷克駕訓班會先上數小時的「理論課」，除了教導交通規則與標誌外，更納入風險判斷、行車倫理、心理素質等內容。

實務操作上，在捷克通常須完成至少28堂、每堂45分鐘課程。捷克的駕駛訓練並非在封閉的駕訓場或模擬道路進行，而是「直接上路」實戰操作。

學員一開始就進入真實的交通環境，學習在城市街道、住宅區、環狀交叉口與鄉村道路上駕駛，感受真實路況的車流變化、行人穿越、盲點判斷等挑戰。

另外，有的駕訓班還會安排學員上高速公路，讓學員在教練陪同下，學會保持安全車距、應對高速行駛的心理壓力與突發情境，讓學員在真正獨立駕駛前，就具備處理複雜交通狀況的能力。

進入考試階段，捷克駕照筆試涵蓋多元題型，「交通情境判斷題」占較高比重，考題包含「十字路口的優先通行權判定」、「如何保持與前車的安全距離」等。

在路考方面，同樣是在真實交通環境進行，考官會帶考生在城市街道、住宅區或主要幹道行駛，途中遇到紅綠燈、環狀交叉口、行人穿越道等多種交通狀況，考生必須展現安全駕駛、遵守交通規則及良好的判斷力。

另外，捷克人在幼兒園就被教導：過馬路時，車子會停下來讓行。這種從小建立的觀念，成為日後駕駛自然反應。在上駕訓班時，捷克教練也會不斷強調，遠遠看到斑馬線就要主動減速，準備禮讓行人。

在捷克，「行人優先」是無需多言的社會共識。當行人站在斑馬線前，即使只是露出一絲想...
在捷克，「行人優先」是無需多言的社會共識。當行人站在斑馬線前，即使只是露出一絲想過馬路的意圖，駕駛就會主動減速並等候讓行。（中央社）

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