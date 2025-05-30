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泡泡瑪特Labubu為何暴紅？ 泰國公主愛、英人為它大打出手

綜合報導
2024年7月1日，LABUBU亮相泰國曼谷，泰國官方為LABUBU舉辦了盛大的歡迎儀式，並授予它「神奇泰國體驗官」的榮譽稱號。圖為豎立在盛泰百貨廣場的LABUBU。(本報資料照片)
2024年7月1日，LABUBU亮相泰國曼谷，泰國官方為LABUBU舉辦了盛大的歡迎儀式，並授予它「神奇泰國體驗官」的榮譽稱號。圖為豎立在盛泰百貨廣場的LABUBU。(本報資料照片)

中國潮玩品牌泡泡瑪特旗下的代表玩偶LABUBU（拉布布）。過去一年，這隻醜萌怪物突然從小眾圈層出圈，晉升成全球潮流新寵。

搜尋熱度超過Hello Kitty

綜合中央社及香港01報導，摩根大通（俗稱小摩）研究報告指出，泡泡瑪特是中國IP商品市場領導者，旗下LABUBU正崛起為超級IP，5月搜尋熱度超過Hello Kitty，LABUBU注重自主營運，透過盲盒形式吸引消費者、持續拓展聯名合作。

摩根大通預估，LABUBU所在的THE MONSTERS系列銷售額將從2024年30億元（人民幣，下同，約4.1億美元）成長至2027年140億元；2025年海外銷售額年增率將達152%，2025至2027年複合成長42%，將占2027年銷售額65%。

國鳴投資認為，LABUBU所在的THE MONSTERS系列在2024年實現30億元銷售，年增率激增726%；今年第1季較去年同期銷售增幅為165%至170%，其中大中華區增幅95%至100%、海外增幅480%。

出自香港藝術家龍家昇之手

一位收藏了幾十隻泡泡瑪特玩偶的資深玩家，接受彭博採訪時打趣說，自己唯一的遺憾，是沒把買玩偶的錢拿去買泡泡瑪特的股票，否則現在可能已經發財了。

Labub它出自香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）之手，是他筆下一個生活在北歐森林里的精靈。龍家昇在2015年打造了包括LABUBU在內的怪獸宇宙，到了2019年，他與泡泡瑪特簽下獨家合作協議後，LABUBU正式以盲盒形式登場。

限量+盲盒 刺激重覆購買

LABUBU為什麼在社群上爆紅？國鳴投資剖析，LABUBU採取限量與盲盒模式，抽中隱藏款機率僅0.69%，可以激發消費者重複購買卻又欲罷不能的欲望，透過抖音、Instagram、臉書、小紅書等大量社交話題，成為一種「社交貨幣」。

泡泡瑪特海外市場成長快速。據第一財經4月報導，泡泡瑪特2024年實現整體營收130.4億元，年增率106.9%，其中海外與香港、澳門、台灣業務營收共計50.7億元，年增率375.2%，營收占比近4成。

韓國女團BLACKPINK成員LISA對LABUBU也愛不釋手。在Lisa的家鄉泰國，LABUBU很快就從小眾潮玩晉升為全民掛件，甚至出現在泰國公主的限量版LV包包上。

LABUBU的魅力不僅限於泰國，在歐美掀起的熱潮持續延燒，消費者不但凌晨排隊搶購，近日在英國門市更因此引發混亂，甚至有人大打出手且威嚇店員。泡泡瑪特不得已宣布，為安全起見，英國所有門市暫停銷售LABUBU。

中國知名潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）旗下人氣IP─LABUBU得到泰國官...
中國知名潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）旗下人氣IP─LABUBU得到泰國官方授予的「神奇泰國體驗官」榮譽稱號。 （歐新社）
香港設計師龍家昇製作的「LABUBU」。(本報資料照片)
香港設計師龍家昇製作的「LABUBU」。(本報資料照片)
泡泡瑪特推出的絨毛玩偶LABUBU大受歡迎。(新華社)
泡泡瑪特推出的絨毛玩偶LABUBU大受歡迎。(新華社)

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