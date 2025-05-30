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日本吉伊卡哇之亂 拿玩具棄餐點 第3波活動喊卡

中央社
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日本麥當勞推出超人氣IP「吉伊卡哇」的快樂兒童餐玩具，第一波16日開賣後引發「吉伊卡哇」之亂，多家門市的玩具提早售罄。麥當勞表示，因為反應太熱烈，30日的第3波販售喊卡。（中央社）
日本麥當勞推出超人氣IP「吉伊卡哇」的快樂兒童餐玩具，第一波16日開賣後引發「吉伊卡哇」之亂，多家門市的玩具提早售罄。麥當勞表示，因為反應太熱烈，30日的第3波販售喊卡。（中央社）

日本麥當勞推出超人氣IP「吉伊卡哇」（ちいかわ）的快樂兒童餐玩具，首波開賣後引發「吉伊卡哇」之亂。多家門市的玩具提早售罄、店面棄置大量未領取餐點，有民眾在分店內買得產品後，當場將食物亂丟在地板上，拍賣網站也出現高價轉售資訊。麥當勞說，因反應太熱烈，第3波販售喊卡。

具實用性 熱度超預期

這次快樂兒童餐的「吉伊卡哇」第1波玩具，包括可以調整月分日期的小八貓日曆、可以當作筆筒的吉伊卡哇飲料杯、最長可測量10公分的海獺師傅車車捲尺，以及烏薩奇的鬆餅收納盒等，因為具實用性，在開賣前就引發大量粉絲關注，但開始販售後的熱度仍超乎預期。

這並非日本麥當勞首次推出「吉伊卡哇」的快樂兒童餐玩具，然而隨著「吉伊卡哇」人氣攀升，以及各方代購加入搶購大戰，都讓麥當勞近日出現諸多亂象。

社群網路X的發文中，可以看到有大量外帶餐點被堆放在櫃檯，也有店員正在處理完全沒有被食用的餐點。原因是部分一般顧客透過應用程式下單付款後，才發現因為太多人訂購快樂兒童餐，排擠到其他餐點製作，可能需要等上2小時才能取餐，應用程式又沒有取消的功能，因此乾脆放棄、不去領餐。

購買快樂兒童餐的顧客雖然不會棄單，但也有人只把玩具拿走，卻把餐點丟棄，出現相當多浪費食物的現象。

大量囤貨 轉賣賺差價

除此之外，快樂兒童餐的售價為每份510至540日圓不等，購買4套合計約2160日圓（約15美元），但在日本的二手交易平台上，包含全4款玩具的價格要3000日圓（約21美元），利潤豐厚。

日本麥當勞雖然呼籲民眾不要為了轉賣而大量購買兒童餐，也限制每人限購4份套餐，但仍無法防範代購以人頭戰術大量囤貨。

日媒分析，雖然實施限購措施，但當商品難以取得時，轉售的價格反而會提高。此外，像是快樂兒童餐玩具這種低價商品，只能靠薄利多銷、以量取勝，假設要轉賣至中國，因為運費問題，如果不成批發貨，再到當地配送，就沒辦法取得利潤。因此，「愈是低價的商品，愈容易出現有組織的大規模轉賣行為」。

「吉伊卡哇」第1波商品原本預計到22日結束販售，但開賣2天後，就有許多門市提早售罄。第2波商品5月23日推出的第二波「吉伊卡哇」快樂兒童餐商品，在上架後短時間內於多數門市全數售罄

麥當勞表示，由於反應太過熱烈，原訂的第3波商品販售取消。

日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂，有黃牛以及代購業者買完兒童餐只拿走玩具，餐點放在櫃台...
日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂，有黃牛以及代購業者買完兒童餐只拿走玩具，餐點放在櫃台不領，甚至有漢堡薯條都掉在地上。(取材自Instagram)
日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂，有黃牛以及代購業者買完兒童餐只拿走玩具，餐點放在櫃台...
日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂，有黃牛以及代購業者買完兒童餐只拿走玩具，餐點放在櫃台不領。(取材自X平台)
日本麥當勞推出超人氣IP「吉伊卡哇」的快樂兒童餐玩具，第1波16日開賣後引發搶購...
日本麥當勞推出超人氣IP「吉伊卡哇」的快樂兒童餐玩具，第1波16日開賣後引發搶購，多家門市的玩具提早售罄，新橋日比谷口門市在店門口張貼公告。（中央社）

麥當勞 日本 拍賣

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