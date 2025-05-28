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28歲英女遊土耳其猝逝 心臟竟被挖走

綜合報導
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英國28歲女子貝絲(左)和家人到土耳其度假，突然身體不適，送醫後卻不幸死亡，遺體運回英國驗屍時，心臟竟被移除。（取材自Ｘ平台）
英國28歲女子貝絲(左)和家人到土耳其度假，突然身體不適，送醫後卻不幸死亡，遺體運回英國驗屍時，心臟竟被移除。（取材自Ｘ平台）

英國一名28歲女子跟家人到土耳其旅遊，沒想到才落地第二天就感到身體不適，入院後不久便不幸離世。由於至今女子的死因仍未查明，女子的遺體被運回英國驗屍，卻在驗屍過程中發現女子的「心臟不見了」。家屬不滿土耳其院方未經家屬同意就私自取用器官，認為院方的診治過程有問題。

據每日郵報報導，4月27日，28歲的貝絲（Beth Martin）和丈夫路克（Luke Martin）帶著兩名年幼孩子飛往土耳其度假，不過落地隔天，貝絲就出現「神智不清、精神恍惚」的症狀，被緊急送往當地醫院治療。

貝絲入院後被轉入加護病房，但還是在4月28日不幸離世。路克表示，貝絲入院期間，院方根本不讓他探視，而且他一度被警方懷疑下毒，帶回警局盤查，幸好後來證實清白。

家屬發起的GoFundMe募資網頁寫到，貝絲生前就曾檢查出有心臟問題，但沒想到會突然在異國身亡。不過令人起疑的是，貝絲的遺體被送回英國解剖，法醫卻發現貝絲的心臟已經被摘除。整個過程家屬完全不知情，土耳其至今也未做出解釋。

英國外交部資料顯示，按土耳其法律規定，法醫能夠在不經過家屬同意情況下，取用部分器官或組織進行檢驗。這類檢驗通常要在遺體返還前歸還，只有「特殊情況下」才能保留器官。貝絲的家屬質疑，土耳其院方未告知就摘除心臟，認為可能涉及醫療疏失或非法器官移植。目前土耳其當局已對涉事醫院展開調查。

妻子突然過世已經打擊夠大，沒想到院方竟然要求路克，自己親手用袋子將遺體搬出醫院。不僅如此，光是運屍回國的過程就要兩周，最後是路克砸下數千英鎊，才能讓妻子的遺體跟自己搭同班飛機回國。

報導指出，英方驗屍官認為此事「極為不尋常」，目前，家屬已在募資平台發起募款，為後續法律程序籌措經費。家人強調會持續追查到底，不讓貝絲的死白白犧牲。

土耳其 GoFundMe

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