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7天往返倫敦、珠峰 4名退役英軍成功登頂 曾吸氙氣惹議

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四名退役英軍挑戰七天之內往返倫敦和珠穆朗瑪峰，日前攻頂成功。(美聯社)
四名退役英軍挑戰七天之內往返倫敦和珠穆朗瑪峰，日前攻頂成功。(美聯社)

退役英國前特種部隊成員組成團隊，挑戰於七天之內往返倫敦和珠穆朗瑪峰。這項探險活動的規畫者宣布，一行人日前攻頂成功。

中央社引述法新社報導，包括官拜英國政務次官的卡恩斯（Alistair Carns）在內4名男性16日離開倫敦之前，已預先針對高海拔地區氧氣稀薄的環境進行調適，包括運用在登山界引起爭議的「吸氙氣」作法。

這項計畫目的在為退伍軍人慈善機構募款。從英國出發前，他們睡眠時使用特殊的低氧帳篷進行訓練。

奧地利富騰巴赫探險公司（Furtenbach Adventures）的富騰巴赫（Lukas Furtenbach）規畫這項活動。他說：「包括他們所有四個人、一名攝影師和五名雪巴人（Sherpa）組成的團隊，於當天上午7時10分攻頂成功。」

成員還包括米勒（Garth Miller）、史塔吉克（Anthony Stazicker）、高德靈頓（Kevin Godlington）的這個團隊現在正在從8849公尺珠穆朗瑪峰（Mount Everest）下山途中。

富騰巴赫說：「他們入夜前將會下降到基地營，如果天氣狀況許可，就會於七天之內回家。」

這個團隊為父母命喪軍事衝突之中的兒童募款。45歲的卡恩斯曾在阿富汗服役。他於出發前曾說：「在阿富汗多場軍事行動中，我明白不是每個人都能回得來。」

皇家海軍陸戰隊後備隊上校卡恩斯是自從第二次世界大戰以來，獲頒最多獎章的英國國會議員。

團隊四名成員曾在家中，先行運用低氧帳篷和特殊訓練方法進行調適，並於出發前兩周進行「吸氙氣」訓練。

吸入氙氣可促進人體產生紅血球生成素（EPO），刺激攜氧細胞紅血球的生成，進而提升在高山上的表現。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）2014年以可能非法提升表現為由，禁止運動員使用氙氣。

阿富汗

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