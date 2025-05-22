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睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男：太不真實

編譯周辰陽／即時報導
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挪威特隆赫姆民眾22日站在一艘差點撞上房屋的貨櫃船附近。(路透)
挪威特隆赫姆民眾22日站在一艘差點撞上房屋的貨櫃船附近。(路透)

挪威22日發生一起罕見的航運事故，一艘貨櫃船在駛入特隆赫姆峽灣（Trondheim fjord），前往西部城鎮奧坎厄爾（Orkanger）途中，於凌晨近5點時擱淺。令人震驚的是，這艘長達135公尺的船竟一路衝上岸，撞進當地一名男子的前花園。

衛報報導，一位鄰居驚愕地目睹這艘名為「NCL Salten」的貨櫃船以大約16節（約每小時30公里）的速度直衝岸邊，撞進當事人赫爾伯格（Johan Helberg）的花園，差一點就撞上他的房子。

赫爾伯格住特隆赫姆附近的比內塞特（Byneset）受訪時表示，當時是被鄰居按門鈴驚醒，才發現這艘長達135公尺的貨櫃船竟然擱淺在自家前花園。

赫爾伯格告訴衛報，他往窗外一看，見到船頭就在眼前，「我走到窗前，相當驚訝地看到一艘大船。我不得不抬起脖子才能看到船的頂部，這一切太不真實了」。

在這棟房子住了25年的赫爾伯格補充道：「船隻通常會左轉或右轉進入峽灣，但這艘船卻徑直向前，離房子非常近」。

「NCL Salten」為掛塞浦路斯籍的貨櫃船，共有16名船員，包括挪威人、立陶宛人、烏克蘭人和俄羅斯人。目前尚無人員受傷或漏油的通報，警方正在調查這起事件，並對船員進行問訊，初步鎖定船上一名嫌疑人，正針對多種可能性進行釐清，包括技術故障與人為疏失。

貨櫃船所屬的航運公司、北海貨櫃航運公司（NCL）表示，該船友雖已被列為嫌疑人，但這只是警方的例行程序。

NCL執行長赫特蘭（Bente Hetland）表示，「沒有理由相信這是蓄意所為」。她補充說：「這類事件本不應該發生，我們已經展開調查以釐清原因。今天，我們很慶幸沒有人員受傷，主要重點是關注船隻附近的人員以及我們的船員員」。

截至報導發布時，「NCL Salten」仍擱淺原地，公司計畫傍晚漲潮時再次嘗試拖離。

「NCL Salten」的貨櫃船以大約16節（約每小時30公里）的速度直衝岸邊，...
「NCL Salten」的貨櫃船以大約16節（約每小時30公里）的速度直衝岸邊，撞進當事人赫爾伯格（Johan Helberg）的花園，差一點就撞上他的房子。(取材自X平台)

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