法國「終生制」駕照 93%長者仍持續開車…擬推強制體檢

法國駕照目前採取「終生制」，交通違規將扣點數，但因交通事故頻傳，跨黨派國會議員提出法案，擬規定全體駕駛在取得駕照或更新時必須強制體檢。（中央社）

台灣78歲男子駕車衝撞釀3死悲劇，掀起高齡駕駛換照討論。法國國會4月啟動強制駕駛體檢的法案審查，根據草案，健康對安全駕駛有決定性影響，為取得或更新駕照，駕駛必須每15年進行體檢，而70歲以上高齡駕駛則是每5年一次。

法國高齡駕駛法規改革的辯論近月也如火如荼展開。不同於葡萄牙、荷蘭、愛爾蘭、捷克、西班牙、義大利 等鄰國，法國現行法規並沒有設置駕駛年齡上限，也未強制年長駕駛定期健康檢查以維持駕照效力。

法國駕照目前採取「終生制」，交通違規將扣點數。只要在點數足夠的情況下，即使每15年需要換照，卻也不需要經過任何檢測、重考或體檢，就能自動更新。

然而，這種情況很可能在今年將有所改變。3月18日，國民議會85名跨黨派議員共同連署提出法案，盼讓體檢成為取得或更新駕照的強制項目。

其目的為「透過定期進行體檢」，來加強道路交通事故的預防。依據草案，駕駛每15年必須進行體檢，而70歲以上高齡駕駛則是每5年一次，才能取得或更新駕照。4月1日，法案正式進入研議程序，各界預計通過可能性不低。

多數長者獨居需開車

長年以來，法國都是對於駕駛規定相較不嚴格的歐洲國家。法國地廣，多數長者獨居自主，因此2024年調查顯示，有高達93%的長者持續開車。

根據全國道路安全跨部觀察站（ONISR），2023年死亡車禍中，有1/4肇事者為65歲以上長者。不過，35歲以下駕駛仍是肇事大宗，占車禍案件的41%。若以開車人數計算，18到24歲肇事駕駛的比率最高，之後逐漸下降，但65歲之後比率又會再逐漸增加。

儘管絕大部分高齡長者開車都比年輕人謹慎，然而較低的判斷力、專注度等身體限制仍不可避免地隨年齡增長。

7成民眾贊成高齡體檢

2024年法國公眾意見機構（Ifop）一份民調 指出，59%受訪者贊成駕駛進行體檢，對於高齡駕駛的體檢支持度更高達70%。

不過高齡駕駛本身卻對法案意見分歧。79歲的喬塞（José）表示，「70歲以上體健是必要的，應該這麼做。我18歲取得駕照，至今已經61年，卻完全沒有重新檢測過，連駕照上的照片都是一樣的。」

79歲的項塔爾（Chantal）願意去體檢，「但若最後失去駕照，那我會很難過」，因為這等於讓她失去生活和移動的自由，將需依賴別人接送。

除了強制體檢的辯論，法國政府同時宣導年長者的「進修課程」，讓高齡駕駛複習規則、認識新趨勢，並透過課程進行定期自我評估，喚醒個人責任。