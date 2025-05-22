日本內閣這部會被稱「鬼門關」25年來10位大臣狼狽下台

小泉進次郎繼任農相能否打破詛咒，備受關注。(新華社)

日本 農林水產大臣真的被詛咒了嗎？因一句「我從沒買過米」而觸怒正因米價高漲而苦惱的國民，江藤拓21日終遭撤換。

「日刊現代」報導，自2000年以來，因醜聞或失言引咎辭職的農相已達第10人。自那年起，總計有33人曾任農相，其中10人辭職，比率之高令人咋舌。自民黨內部也傳出「農相是政治鬼門關」的聲音。

這10位引咎辭職的農相如下：

大島理森（因前秘書收受金錢問題辭職）

島村宜伸（反對郵政解散而遭罷免 ）

松岡利勝（因政治資金問題曝光而自殺）

赤城德彥（因浮報經費辭職）

遠藤武彥（涉及補助金不當使用）

太田誠一（因汙染米的不法轉售問題辭職）

西川公也（政治資金疑雲纏身）

宮下伊郎（牽涉安倍 派黑錢事件）

小里泰弘（因選舉落敗無法留任）

江藤拓（因「沒買過米」發言引發爭議辭職）

政治圈人士指出：「當然，也可能只是巧合，農相辭職的情況特別多。但也不能忽視另一層面：農相通常是熟悉農政的政治人物，因此難免與地方或農業團體產生利益糾葛。例如吉川貴盛在任時就收受賄賂，雖事後才曝光，最終仍被判有罪。」

「農政派中也不乏老派政治人物，警覺心不夠。再者，前任若突然辭職，接班人選的時間有限，來不及做詳細的背景審查。而且一旦前任因醜聞下台，媒體焦點便轉向繼任者，也更容易被翻出過往問題。」

農相辭職往往不只是個人問題，也可能引發政局動盪，進一步削弱政權。

自民黨內部人士說：「日本農業行政的歷史，一直存在守舊派與改革派的角力。像曾任農相的石破茂首相，以及小泉進次郎這類年輕農相，即被視為改革派，但整體而言，守舊派仍佔上風。能與農協配合無間的，通常是守舊派。畢竟對自民黨來說，農協是極為重要的票倉。」繼任的小泉次郎能逃過這道「詛咒」嗎？