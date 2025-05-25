我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育／她大二懷孕 博士畢典上3娃為母親感到驕傲

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

有刷卡沒紀錄… 汙衊富翁吃霸王餐 英餐廳賠7.5萬英鎊

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國一家人被指控吃霸王餐，這家人向餐酒館提出名譽受損訴訟，餐酒館敗訴須付7.5萬英鎊的賠償金；示意圖。（圖／123RF）
英國一家人被指控吃霸王餐，這家人向餐酒館提出名譽受損訴訟，餐酒館敗訴須付7.5萬英鎊的賠償金；示意圖。（圖／123RF）

英國一家人到餐酒館用餐，卻被餐廳老闆汙衊「吃霸王餐」。餐酒館在沒有釐清事情經過的情況下，就在臉書發文指控，導致這家人飽受批評、抨擊。為了捍衛名譽，這家人向餐酒館提出名譽受損訴訟，餐酒館也因敗訴須賠償7.5萬英鎊（下同，約10萬美元）的賠償金。

據太陽報（The Sun）報導，這起事件發生在2024年7月。來自北愛爾蘭的麥吉爾（McGirr）一家，前往英格蘭達比郡（Derbyshire）一處餐酒館用餐。一家人用餐後就付款離開，沒想到卻被餐酒館公審。

餐廳老闆在臉書發文，公開指控這家人「吃霸王餐」，甚至附上監視器畫面，稱未收到150英鎊的餐費。雖然貼文現在已經遭到刪除，但事件過程已被至少四家媒體轉載報導，讓麥吉爾一家不得不出面捍衛名譽。

然而餐廳老闆不知道的是，麥吉爾一家是家鄉當地小有名氣的富翁。麥吉爾家族經營「麥吉爾工程」（McGirr Engineering）公司，專門生產建築用的砌塊製造機。根據英國公司註冊局（Companies House）文件指出，該公司市值超過200萬英鎊，公司儲備現金為130萬英鎊。

麥吉爾家族透過律師吉爾文（Peter Girvan）表示，「吃霸王餐」對麥吉爾的商譽和名聲來說，是非常嚴重的指控。這樣的指控讓他們在社群平台和新聞媒體上蒙羞，為了自清，不得不採取法律行動。

經過調查，原來當初是一名員工接受刷卡付款，卻沒有把資料記錄到收銀機裡，才會產生這場誤會。法院裁定餐酒館方須支付7.5萬英鎊賠償金，並須承擔所有訴訟費用，判決出爐後，餐酒館也公開致歉，承認餐廳內部管理疏失。

上一則

坎城影展閉幕遇大停電放映中斷 疑人為縱火 影響16萬戶

下一則

51.6℃…阿聯高溫 連續第2天打破當地5月紀錄

延伸閱讀

全球首例人體膀胱移植成功 男術後擺脫7年洗腎

全球首例人體膀胱移植成功 男術後擺脫7年洗腎
確診罹患惡性前列腺癌 拜登首次發聲

確診罹患惡性前列腺癌 拜登首次發聲
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
研究：做些新鮮事 保持大腦健康最佳捷徑

研究：做些新鮮事 保持大腦健康最佳捷徑

熱門新聞

土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收