希臘女迷信 AI咖啡渣占卜鬧離婚 夫：ChatGPT毀了婚姻

希臘一名女子迷上「AI咖啡渣占卜」風潮，讓她丈夫痛批「AI毀了他的婚姻」；示意圖。（圖／123RF）

希臘一名女子跟風社群媒體 的「AI 咖啡渣占卜」風潮，將丈夫的咖啡渣照片上傳請ChatGPT 「閱讀」，沒想到AI竟斷言丈夫出軌，讓女子氣到提出離婚。近期丈夫上電視節目受訪，痛批「AI毀了他的婚姻」。

據ODDITYCENTRAL報導，這名男子接受希臘晨間節目「To Proino」訪問，在節目上大吐苦水。他表示，自己和太太結婚12年，原本感情穩定，沒想到會因為一杯咖啡翻轉人生。

原來妻子某天在家裡泡了兩杯咖啡，說要玩最近流行的「AI咖啡占卜」。男子沒有多想，就讓妻子拍下兩人杯中的咖啡渣，交給ChatGPT解讀。不過令人傻眼的是，GPT不但說男子出軌、對象是一名名字以「E」開頭的神祕女子，更煞有其事地說對方已經「立志要毀掉這個家」。

男子表示，他當下只是笑笑，認為AI根本在胡扯，沒想到太太卻當真了，還在三天內準備好離婚文件。太太當著孩子們的面宣布：「爸爸出軌、我們要離婚」，讓男子措手不及。他無奈地說，原本以為妻子只是鬧情緒，沒想到竟為了AI占卜認真要離婚。

男子說，妻子一直都對占卜很執著，幾年前也曾迷上星座。過去妻子總是占卜師說什麼就信什麼，讓男子耗費一番功夫才說服她，想不到現在又被AI扯後腿。目前，男子已經委託律師準備抗告離婚請求。他表示，AI的占卜內容不具法律效力，也沒有任何實際證據證明出軌行為，不能接受離婚要求。

值得一提的是，ChatGPT本身並不具備「占卜」能力。ChatGPT是基於文字訓練的語言模型，無法「閱讀」圖片，也不可能進行真正的占卜。雖然它能模仿占卜師的口吻回答問題，但這些內容只是單純的文字生成，並沒有任何實證依據或預測能力。