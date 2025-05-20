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法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

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法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

編譯盧思綸／即時報導
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法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

紐約郵報報導，法國一名披薩餐廳老闆涉嫌殺害並分屍一名獨居男子，而且焚燒屍塊與蔬菜一起燉煮，聲稱是參考尼泊爾儀式以掩蓋屍臭，並指示共犯將人肉煮到「骨肉分離」。受害者當年離奇失蹤，直到警方數日後在其失竊廂型車中找到殘骸，才揭開這起震驚社會的謀殺案。

這起案件發生在2023年，根據庭審證詞與媒體報導，69歲兇嫌施奈德（Philippe Schneider）原為肉販，案發時聲稱酒精與大麻成癮，並萌生行竊念頭。他向警方供出犯案過程前甚至警告，「我接下來要說的事駭人聽聞」。

施奈德供稱，他與45歲伴侶卡布巴希（Nathalie Caboubassy）當時潛入60歲被害人梅克勒（Georges Meichler）位於深山布拉斯克（Brasc）的家中，試圖竊取財物。兩人將梅克勒綁起並用布塞住嘴，隨後在屋內搜尋財物，回頭確認梅克勒狀況才發現他已窒息身亡。

為了掩蓋命案，施奈德便肢解被害人，並焚燒其頭部、手部與雙腳等部位，且試圖將部分屍塊連同蔬菜一起烹煮，聲稱這是他在尼泊爾聽聞的宗教儀式，同時藉此掩蓋屍體腐臭。

紐約郵報引述太陽報報導，另一名25歲掘墓工人作證稱，施奈德曾要求他「把肉煮到骨肉分離」，若有人詢問，則謊稱是「給狗吃的」。該掘墓人也因此一同受審，被控協助處理屍體。

梅克勒的女兒因未能聯繫上父親，加上其前伴侶也表示無法取得聯絡，遂報警失蹤。她還收到一則語氣反常的簡訊，內容稱梅克勒「與朋友前往布列塔尼（Brittany）散心」，但她指出父親幾乎從不傳訊，懷疑有人假冒。

警方展開調查後數日，即在梅克勒失竊的廂型車中逮捕施奈德與卡布巴希。施奈德起初辯稱車輛是梅克勒借出的，但警方在車內發現血跡與遺體殘塊，證實他涉嫌謀殺。

目前施奈德被控綁架致死與破壞屍體完整，卡布巴西與掘墓人則以共犯身分受審，本案預計22日宣判結果。

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