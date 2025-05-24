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貨車撞斷電線 哥倫比亞騎士遭纏頸亡 頭顱滾地嚇壞路人

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哥倫比亞一輛貨櫃車撞斷一條高壓電線。(取材自X平台)
哥倫比亞一輛貨櫃車撞斷一條高壓電線。(取材自X平台)

哥倫比亞發生駭人車禍。有貨櫃車行駛期間，意外撞斷一條高壓電線，電線隨即飛脫甩至逆向車道，碰巧一名騎士駛至，被電線擊中纏頸，當場被「斬首」，頭顱連安全帽在地上翻滾，嚇壞不少路人。

綜合媒體報導，事發於5月8日早上7時許，一輛貨櫃車當時途經桑坦德省的布卡拉曼加（Bucaramanga）市，意外撞斷一條高壓電線，電線隨即飛脫，並甩至對面逆向車道，擊中騎摩托車的28歲男子華達拉馬（Gutiérrez Valderrama）。

騎士慘遭電線「斬首斷頭」。(取材自X平台)
騎士慘遭電線「斬首斷頭」。(取材自X平台)

從網上流傳現場附近閉路電視畫面可見，由於貨車撞擊衝擊力太大，華達拉馬脖子瞬間被電線纏繞並倒地，其後更遭電線「斬首斷頭」，他頭顱連頭盔即時掉落，在地上滾動，摩托車則於馬路上滑行。

當地交通部目前正在調查此案，以查明事故具體情況。有負責此案的律師團隊表示，法規要求事故中出現的電線至少要五米高，而在現場檢查後發現，涉事電線設置高度僅4.25米，低於法定標準，所以電線所屬的電信公司正接受調查。

不過貨車司機難以脫責。雖然貨車高約三米，但當局正在評估貨車所運輸的貨物，是否超出4.4米的法定限制，使其成為超大貨車。另外根據哥倫比亞刑法，司機有可能面臨「過失殺人罪」指控，最高可被判囚九年。

華達拉馬的母親形容兒子是個貼心孩子，要求當局嚴懲兇手，「一定要伸張正義，不要讓兇手逍遙法外」，希望事件不會被人淡忘，逝要追究相關人士法律責任。

騎士頭顱連頭盔掉落於地上滾動，一名女行人嚇壞了。(取材自X平台)
騎士頭顱連頭盔掉落於地上滾動，一名女行人嚇壞了。(取材自X平台)

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