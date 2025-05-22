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法國海洋公園關閉4個月 2虎鯨12海豚困廢棄藻池待救援

編譯周辰陽
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法國昂蒂布現已關閉的海洋世界空拍圖。（路透）
法國昂蒂布現已關閉的海洋世界空拍圖。（路透）

法國坎城附近昂蒂布（Antibes）一座海洋公園已關閉數月，最後兩頭圈養虎鯨仍困於藻類蔓生的水池中。動保團體公布空拍畫面，呼籲政府盡速為牠們覓得新家，以免為時已晚。

紐約郵報引述西南新聞社報導，動物保護組織「TideBreakers」共同創辦人舒斯特羅娃（Marketa Schusterova）公開這段令人心碎的畫面，表示：「虎鯨必須脫離這個危險環境，牠們的健康與安全正遭受嚴重威脅。」

根據報導，法國於2021年通過動物福利法，規定自2026年12月起，禁止以人工飼養的虎鯨、海豚等動物進行表演。隨著遊客人數減少，昂蒂布海洋世界（Marineland of Antibes）於今年1月5日關閉。園方正積極替23歲的維基（Wikie）、11歲的凱喬（Keijo）及12條海豚尋找新家。

法國一處廢棄的海洋公園中，仍有兩隻虎鯨和12隻海豚在汙濁的水池中生存。（取材自臉...
法國一處廢棄的海洋公園中，仍有兩隻虎鯨和12隻海豚在汙濁的水池中生存。（取材自臉書）

空拍影像顯示，虎鯨與海豚在被廢棄的藻池中顯得虛弱無力，場景宛如末日後的荒廢海洋樂園。舒斯特羅娃表示：「這是法國僅存的兩頭圈養虎鯨，情況已刻不容緩，急需全球關注並儘速轉移。」

然而，安置行動迄今未獲法國政府支持。當局不僅拒絕將牠們送往日本，原擬轉往西班牙的計劃也遭當地科學機構否決。

「鯨魚保護計畫」（Whale Sanctuary Project）主席馬里諾（Lori Marino）正在爭取將維基與凱喬安置於該組織位於加拿大新斯科舍省的保護區，她表示那可能是「唯一的選擇」。儘管法國生態部先前已駁回此案，但組織已再次提出申請，強調保護區提供的活動空間遠勝普通水池。

法國政府則強調，在無可行替代方案前，園方有責照顧動物。但園方管理人員反駁指出：「為了牠們的福祉，維基與凱喬必須立即離開。我們再次呼籲，將牠們轉移至具備條件的地點已刻不容緩。」

舒斯特羅娃也補充，無法將這兩頭虎鯨野放，因為牠們皆出生於圈養環境，恐無法在野外存活。「牠們為公眾表演多年，如今我們至少應該給牠們一個乾淨、安全的環境安享餘生。」

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