比利時皇室親民作風 150年冬季溫室花園盛迎媒體

比利時國王菲力普（右前）個性靦腆，王后瑪蒂爾德（左前）活潑健談，公主伊麗莎白（後左二）為父親65歲大壽發起社群活動。（中央社）

許多歐洲國家保存王室制度，比利時是其一，多數民眾對皇家不關切但也不反對。國王菲 力普與家人的樸素、親民表現為形象加分，雖不若英國受到全球媒體關注，但各種故事也不少。

中央社報導，國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）並肩從花團錦簇的長廊那頭走來，在近200名比利時在地及國際記者的歡迎掌聲中，走進巨大穹頂下的「冬季花園」溫室。

「冬季花園」歷史約150年，是皇家拉肯溫室（Royal Greenhouses of Laeken）裡第一座建築，種了許多亞熱帶植物。溫室群還有滿滿的杜鵑花園、吊鐘花長廊等分區。每年4、5月花季期間向大眾開放三周，門票開賣首日總是出現秒殺、系統大當機。

菲立普受輿論肯定

拉肯溫室花園坐落在占地逾56萬坪、只比南法國家摩納哥略小些的皇家拉肯領地，國王一家居住的拉肯皇宮也在這大片綠地上。

比利時皇家拉肯溫室花園有150年歷史，種了許多亞熱帶植物。（中央社）

在這個廣闊豪華的場域，穿著略顯寬鬆西裝的國王輕聲用英語致詞說，雖然許多國際記者來到布魯塞爾是因為歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織 （NATO）總部所在，但比利時本身也有豐富題材值得報導。

相較菲力普的靦腆寡言，瑪蒂爾德則活潑健談，逐一詢問記者們來自哪裡，聽到台灣時則「喔」一聲，點頭表示知道。

菲力普在2013年即位，由於初期表現得尷尬、拘謹而有「伐木工」綽號，不過他後來幾件與時俱進之舉，受比國輿論肯定。

他是第一個對比利時殖民剛果公開表達反省的國王，曾在出訪剛果的演說中譴責「基於剝削和統治」的「種族主義」殖民政權，並歸還一個殖民時期掠奪的傳統部落面具，被視為歷史性舉動。

他也不介意等待會面遲到的烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）。原本按皇室儀節，國王是不等人的。不過，比利時通訊社報導，2023年澤倫斯基出訪比利時，皇室臨時調整國王行程接見他，菲力普還在皇宮耐心等待遲到的澤倫斯基。

澤倫斯基也帶來一個未依慣例預告的禮物─烏軍所駕俄製戰機的一塊碎片。這塊碎片如今在比利時皇宮有一席之地，與國王收到的其他禮物一同展示。

老國王爆婚外情遜位

作風平易親民的背後，比利時皇室家族也有本難念的經。

老國王艾伯特二世（Albert II）十多年前爆出婚外情，不久便主動遜位給長子菲力普，但私生女布勒（Delphine Boel）持續打官司爭取公主地位，包括驗DNA等等，八卦程度不亞於英國王室。2020年法院宣判她勝訴後不滿一周，菲力普便大方邀請這位同父異母的妹妹到皇宮作客，為這樁風波畫下句點。

菲力普的弟弟、勞洪王子（Prince Laurent）也是比利時王室的頭痛人物。他曾未經許可穿著海軍制服參加中國官方活動，遭比利時國會投票決定刪減15%津貼；也曾被利比亞投資局控告濫用影響力，試圖阻礙利比亞政府停止補貼他所設立非政府組織在當地的造林計畫。

勞洪欲以自雇者身分參加比利時的社會保險，4月也被法院判定無資格，因為他每年領取皇室津貼40萬元（歐元，下同，約44.8萬美元）。

近年幾次民調，比利時民眾對皇室支持度維持在六成左右，顯然比組閣期兩度創下最長世界紀錄的聯邦政府穩定。