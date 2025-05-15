南韓邊境公園今年遊客數翻倍 全因這間星巴克門市

遊客可到訪位於京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園山頂的星巴克，享受啜飲咖啡、品嘗甜點，遠眺北韓農村風光。（取材自南韓觀光公社）

南韓 與北韓 邊境的愛妓峰和平生態公園，自從美式連鎖品牌星巴克 於去年11月在園區內開設分店後，吸引大量遊客前來，2024年1至4月的平均月遊客人數已達3萬2379人，較去年同期翻倍成長。外籍遊客也明顯增加，從每月平均1370人攀升至3352人。南韓金浦市政府表示，星巴克成為旅遊新亮點，搭配每月一次夜間開放政策，共同帶動觀光人潮。

韓聯社報導，這間星巴克位於愛妓峰公園的瞭望台旁，顧客可從店內眺望距離僅約1.4公里的北韓村莊與山景，成為少見能一邊啜飲咖啡、一邊俯瞰對手國的特殊體驗。市府強調，這是發展邊境觀光的重大一步，也象徵朝鮮半島和平與安全的象徵性場域。

愛妓峰和平生態公園於2021年啟用，坐落於首爾西北方的金浦市，緊鄰軍事分界線。園區內設有登山步道、花園、展覽館與觀景台，還建有一座以廢棄彈藥與鐵絲網打造的「和平鐘」，紀念韓戰歷史與對和平的渴望。瞭望台所在山丘曾於1950至1953年韓戰期間發生激烈戰鬥，如今轉型為和平與反思的空間。

根據韓國媒體與國際通訊社報導，遊客進入愛妓峰公園需先填寫入場表格並通過軍事檢查站，外籍旅客則須出示護照。儘管想要喝杯「兩韓星巴克」程序略顯繁瑣，但民眾仍踴躍造訪。一名遊客表示：「我們與北韓只隔一江，但生活卻截然不同。希望能有一天與他們分享一杯咖啡。」

也有民眾說，「在這喝杯咖啡，我感覺能看到北韓，一個跟我們分離的國家，但更多的感覺是平靜與和平，之前對這裡的感覺是死板跟緊張，但這間咖啡店開張後，帶出了和平跟安心的感覺。」

南韓地方政府積極將邊境地區發展為觀光資產，金浦市長金炳秀表示：「透過增進旅遊設施，我們將為活絡地方經濟鋪路。」愛妓峰和平生態公園2021年啟用後，目前公園總遊客數已於今年2月突破50萬人，預估至年底將達80萬，顯示民眾對和平與歷史體驗的高度興趣，亦顯現南韓在緊張局勢下推動軟性和平的努力。