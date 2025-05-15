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大馬男把銀幣藏廁所木門 妻挖出私房錢瀑布 網笑瘋

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吉隆坡有已婚男將私房錢藏在家中廁所的木門內。（取材自TikTok）
吉隆坡有已婚男將私房錢藏在家中廁所的木門內。（取材自TikTok）

馬來西亞一名已婚男子將私房錢偷偷藏於家中廁所的木門內，沒想到被妻子發現木門異常，當她用工具鑿開木門時，竟有大量銀幣如瀑布般湧出，這段影片被上傳至TikTok，迅速引發網友熱議，紛紛留言嘲笑「門一開，儲蓄直接變維修基金」、「存的錢夠換新門嗎？」

香港01引述馬來西亞媒體報導，一名吉隆坡人夫為了躲避妻子耳目，將私房錢藏在家中廁所木門內，卻不幸被發現，從銀幣的數量猜測，這名人夫應該花了很長時間一點一滴累積，如今卻功虧一簣。

從TikTok影片可見，一名婦人手持工具對著一扇木門猛挖，還不時敲擊木門確定裡面還有沒有東西，每一次她把洞口破壞得更大時，就有大量銀幣如瀑布般湧出掉進盤子內，一旁還有「助手」幫忙，只要銀幣快要滿出小盤子時，立刻幫忙倒進大盤，再將小盤子放回原位繼續裝。

該影片已有超過23萬網友按讚、破1.4萬分享，底下一面倒都是網友幸災樂禍留言，「老婆：『這不是門，這是提款機！』」、「今晚我要檢查廁所門了，說不定老公也在那裡存錢」、「以後進廁所要收費了，自家廁所也要投幣」。

大馬人妻手持工具敲擊木門洞口，大量銀幣如瀑布般湧出。（取材自TikTok）
大馬人妻手持工具敲擊木門洞口，大量銀幣如瀑布般湧出。（取材自TikTok）

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