大馬男把銀幣藏廁所木門 妻挖出私房錢瀑布 網笑瘋

吉隆坡有已婚男將私房錢藏在家中廁所的木門內。（取材自TikTok）

馬來西亞一名已婚男子將私房錢偷偷藏於家中廁所的木門內，沒想到被妻子發現木門異常，當她用工具鑿開木門時，竟有大量銀幣如瀑布般湧出，這段影片被上傳至TikTok ，迅速引發網友熱議，紛紛留言嘲笑「門一開，儲蓄直接變維修基金」、「存的錢夠換新門嗎？」

香港 01引述馬來西亞媒體報導，一名吉隆坡人夫為了躲避妻子耳目，將私房錢藏在家中廁所木門內，卻不幸被發現，從銀幣的數量猜測，這名人夫應該花了很長時間一點一滴累積，如今卻功虧一簣。

從TikTok影片可見，一名婦人手持工具對著一扇木門猛挖，還不時敲擊木門確定裡面還有沒有東西，每一次她把洞口破壞得更大時，就有大量銀幣如瀑布般湧出掉進盤子內，一旁還有「助手」幫忙，只要銀幣快要滿出小盤子時，立刻幫忙倒進大盤，再將小盤子放回原位繼續裝。