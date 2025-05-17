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2男直播燒可蘭經 丹麥提刑事訴訟 最慘下場曝光

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2023年7月20日在瑞典斯德哥爾摩的伊拉克大使館外，抗議者默米卡計畫焚燒可蘭經和伊拉克國旗。（美聯社資料照片）
2023年7月20日在瑞典斯德哥爾摩的伊拉克大使館外，抗議者默米卡計畫焚燒可蘭經和伊拉克國旗。（美聯社資料照片）

丹麥當局已對兩名涉嫌對可蘭經不敬的人提起刑事指控，指控兩人在一場民間節日上，當眾焚燒了穆斯林的聖書可蘭經，並在臉書直播整個過程。這是該國歷史上首宗此類案件。

摩洛哥世界新聞引用安納杜魯新聞社報導，事件發生在去年6月，地點是在博恩霍爾姆島（Bornholm）舉行的「人民節」期間，兩人在帳篷內對可蘭經進行了不當對待。檢方聲明中寫道：「該行為屬於公開場合，因為有多人參與，並透過影片與臉書直播擴散至更大範圍。」

據報導，丹麥司法部長在審閱案件後批准了這些指控。首席檢察官麗絲-洛特·尼拉斯（Lise-Lotte Nilas）證實，檢方已要求以罰款作為處罰。目前，案件已提交至博恩霍爾姆法院，惟開庭日期尚未確定。

報導指出，這是丹麥首次援引保護宗教文本的法律，也是新法生效以來第一個適用的刑事審判。新法規定，對宗教經典如聖經和可蘭經等的「不當處理」將受到懲罰。新法明確禁止焚燒、汙損、撕毀或用腳踩踏這些宗教文獻。違反者視情節輕重可被處以罰款，最高可判兩年監禁。

這樁案件，在丹麥具有重大意義，尤其是在近年來歐洲出現多起類似伊斯蘭恐懼主義行為的背景下。如瑞典曾多次發生可蘭經事件，這類事件屢次引發多個穆斯林國家的強烈譴責。

有人舉起一本伊斯蘭教聖書可蘭經。(美聯社)
有人舉起一本伊斯蘭教聖書可蘭經。(美聯社)

瑞典 司法部

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