蘇聯時代金星探測器 漂流53年墜地球 殘骸掉印度洋上空

蘇聯時代的金星探測器太空漂流了半世紀，近日墜地球；圖為「金星9」著陸器模型。(取材自維基百科)

一艘蘇聯時代的太空 船因火箭故障而漂流在太空，經過半個多世紀，日前墜落地球。

美聯社報導，這具探測器原名「金星9」（Venera 9），1972年由蘇聯發射，原本是前往金星的一系列任務的一部分。但由於火箭故障，它從未脫離地球軌道，被困在地球周圍。蘇聯不想承認任務失敗，將「金星9」改名「宇宙482」（Kosmos 482），聲稱是地球高軌道探測器。

「金星9」在發射失敗後約十年，航天器大部分殘骸就已陸續墜回地球。隨著軌道逐漸衰退，最終無法抗拒重力拉力，最後墜落的是其球形著陸器—直徑約3英尺（1公尺），根據專家說法，這枚著陸器包覆著鈦金屬，重逾1000磅（495公斤）。

俄羅斯 聯邦航天局與歐盟的太空監測與追蹤部門證實了「金星9」非受控重返地球。俄方表示，殘骸墜落在印度 洋上空，但一些專家對確切地點仍存疑。歐洲太空總署也追蹤這艘太空船的「末路」，當該航天器未如預期出現在德國雷達站上空時，確認已墜毀。不過，在這場從軌道燃燒墜落的過程中，半噸重的航天器不知有多少殘骸倖存。

所幸，就機率來說，地球表面七成是海洋，三成陸地當中，又超過一半是人口稀少的區域，任何人被太空船碎片擊中的可能性極低。

根據聯合國條約，任何倖存的殘骸都將屬於俄羅斯。不過現在沒人具體知道它在哪裡。